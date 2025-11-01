Gmail में ऐसे शेड्यूल करें ई-मेल, सही समय पर होगा काम

Language
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 10:00 AM (IST)

    कई बार हम रात में ईमेल टाइप कर देते हैं लेकिन देर रात भेजना अच्छा नहीं लगता। या फिर किसी दूसरी टाइम जोन वाले को सही टाइम पर मेल भेजना होता है। ऐसे में Gmail का Schedule Send फीचर काफी काम आता है। इससे आप ईमेल को अपने मनचाहे डेट और टाइम पर ऑटोमैटिक भेज सकते हैं। ये फीचर काम को आसान और प्रोफेशनल बना देता है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। काफी बार ऐसा होता है कि हम रात में ईमेल टाइप करते हैं लेकिन लेट नाइट टाइम की वजह से सेंड नहीं कर पाते और बाद में मेल ध्यान में नहीं रहता। कई बार किसी दूसरे टाइम जोन में किसी को सही टाइम पर ईमेल पहुंचाने में भी ऐसी दिक्कत हो जाती है। ये सारी प्रॉब्लम्स काफी कॉमन हैं। लेकिन, अच्छी बात ये है कि इसका सॉल्यूशन है! Gmail का Schedule Send फीचर इसी के लिए बना है।

    ये आपको बिल्कुल तय करने देता है कि आपका ईमेल किसी के इनबॉक्स में कब पहुंचे , वो भी बिना उस समय आपके ऑनलाइन हुए। शेड्यूलिंग एक छोटा सा Gmail फीचर है जो कम्युनिकेशन को थोड़ा स्मूद और काफी ऑर्गनाइज्ड बना देता है। तो अगली बार जब आप देर रात ईमेल पूरा कर लें, तो इसे भेजने में हिचकिचाएं नहीं- बस कल सुबह के लिए शेड्यूल कर दें। आइए जानते हैं इसका तरीका।

    अगर आप कंप्यूटर पर Gmail यूज़करते हैं, तो ये स्टेप्स फॉलो करें:

    • सबसे पहले, Gmail खोलें और नया ईमेल शुरू करने के लिए Compose पर क्लिक करें।
    • अपना मैसेज लिखें, रिसीपिएंट और सब्जेक्ट लाइन ऐड करें।
    • अब Send पर क्लिक करने की जगह, Send बटन के पास नीचे वाले एरो पर टैप करें।
    • Schedule send चुनें।
    • Gmail आपको कुछ क्विक सजेशन्स दिखाएगा जैसे 'Tomorrow morning' या 'Monday 8 AM.' चाहें तो आप कस्टम डेट और टाइम भी चुन सकते हैं।
    • इतना करते ही अब आपका ईमेल लेफ्ट साइडबार में 'Scheduled' फोल्डर में सेव हो जाएगा और चुने हुए टाइम पर अपने आप भेज दिया जाएगा।

    अगर आप फोन से ईमेल शेड्यूल कर रहे हैं, तो:

    • Gmail ऐप खोलें और Compose आइकन पर टैप करें।
    • अपना ईमेल टाइप करें और रिसीपिएंट ऐड करें।
    • टॉप-राइट कॉर्नर पर तीन डॉट (⋮) पर टैप करें।
    • Schedule send चुनें और डेट और टाइम सेलेक्ट करें।
    • उसके बाद Gmail सब कुछ खुद हैंडल करेगा, चाहे आपका फोन ऑफ हो या आप उस टाइम ऑफलाइन हों।

    अगर कभी आपने अपना प्लान बदल लिया, तो कोई टेंशन नहीं! बस Gmail में Scheduled फोल्डर में जाएं, ईमेल खोलें और Cancel send पर क्लिक करें। ईमेल Drafts में वापस चला जाएगा, जहां से आप उसे एडिट या दुबारा शेड्यूल कर सकते हैं।

