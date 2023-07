WhatsApp के कारण फुल हो रही है फोन की स्टोरेज तो तुरंत करें ये काम, आसानी से बन जाएगी जगह

वाट्सऐप य़ूजर्स को कई ऐसे फीचर्स देता है जो यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता है। ऐसा ही एक फीचर है ऑटो डाउनलोड भी है जो मीडिया फोटो और वीडियो को खुद डाउनलोड करता है लेकिन इससे स्टोरेज फुल हो सकती है। आप मैसेजिंग ऐप की इस सेटिंग को बदल कर स्टोरेज को बचा सकते हैं।

Know how you can save your storage on phone, know the details here

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। लाखों यूजर्स वाट्सऐप का उपयोग करते है और कंपनी भी अपने यूजर्स को बेहतर अनुभव देने के लिए तैयार रहती है। अक्सर हम ऐसे ग्रुप्स में होते हैं, जो ढेर सारी तस्वीरें, वीडियो या GIF के साथ आते हैं। मैसेजिंग ऐप पर उन्हें रिसीव करते ही वे ऑटोमेटिकली आपके स्मार्टफोन पर डाउनलोड हो जाते हैं। मगर ये फोटो और वीडियोज आपके फोन में फालतू स्टोरेज को भर देता है, लेकिन वाट्सऐप आपको ऑटो डाउनलोड फीचर को इनेबल करने की सुविधा देता है। क्या है वाट्सऐप का ऑटो-डाउनलोड मीडिया फीचर? जब आप वाट्सऐप पर कोई मीडिया फाइल रिसीव करते हैं, तो ऐप ऑटोमेटिकली इसे आपके फोन की गैलरी में सहेजता है। मीडिया विजिबिलटी ऑप्शन डिफॉल्ट रूप से चालू हो जाता है। यह सुविधा केवल नए मीडिया को प्रभावित करती है, जिसे सुविधा ऑन या बंद होने के बाद डाउनलोड किया जाता है और पुराने मीडिया पर लागू नहीं होता है। वाट्सऐप पर कैसे बंद करें ऑटो-डाउनलोड सबसे पहले वाट्सऐप खोलें और किसी भी चैट पर टैप करें जिसके लिए आप ऑटो-डाउनलोड अक्षम करना चाहते हैं।

खोलें और किसी भी चैट पर टैप करें जिसके लिए आप ऑटो-डाउनलोड अक्षम करना चाहते हैं। अब चैट के नाम पर टैप करके उस चैट के प्रोफाइल सेक्शन में जाएं।

इसके बाद नीचे स्क्रॉल करें और मीडिया विजिबिलिटी पर फिर से टैप करें।

अब वाट्सऐप पर ऑटो डाउनलोड को अक्षम करने के लिए ‘No’ पर टैप करें। बता दें कि अगर आप सुविधा को सक्षम करना चाहते हैं, तो आप उसी प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं और ‘No’ बटन के बजाय ‘Yes’ पर टैप कर सकते हैं। इन बातों का रखें ध्यान एक बार जब आप इस सुविधा को अक्षम कर देते हैं, तो ध्यान रखें कि आपको उस विशेष चैट पर फोटो, वीडियो या दस्तावेज मैन्युअली डाउनलोड करने होंगे, क्योंकि ऑटो-डाउनलोड को आपने इनेबल कर दिया है। ऐसे में बेहतर है कि इस सुविधा को केवल उन समूहों या व्यक्तिगत चैट के लिए अक्षम रखना बेहतर है, जो आपको लगता है कि अक्सर आपको अनावश्यक मीडिया भेजते हैं। इसलिए, अगर आपको उस चैट से कुछ जरूरी जानकारी मिलती है, तो आप उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

Edited By: Ankita Pandey