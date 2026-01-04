ATM कार्ड जैसा PVC आधार कार्ड कैसे ऑर्डर करें? जानिए ऑनलाइन आवेदन का आसान तरीका

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज के वक्त में आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र तक समिति नहीं रहा है, बल्कि ये बैंकिंग से लेकर सरकारी योजनाओं और कई जरूरी सर्विस का आधार बन गया है। ऐसे में UIDAI ने भी लोगों की सुविधा के लिए PVC आधार कार्ड की सुविधा काफी वक्त पहले से शुरू कर रखी है। ये कार्ड दिखने में बिलकुल एटीएम कार्ड जैसा होता है और ज्यादा मजबूत होता है। साथ ही ये लंबे समय तक खराब नहीं होता। अच्छी बात ये है कि PVC आधार कार्ड आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में जानें

PVC आधार कार्ड क्या है? दरअसल PVC आधार कार्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड से तैयार किया गया होता है। ये साइज में छोटा, वॉलेट में रखने में आसान और कागज के आधार कार्ड की तुलना में ज्यादा बेहतर होता है। इसमें सिक्योरिटी फीचर्स जैसे QR कोड, होलोग्राम, माइक्रो टेक्स्ट और गिलोश पैटर्न भी ऐड किए गए होते हैं। हालांकि इसे आर्डर करने के लिए आपको कुछ फीस भी देनी होगी।