    Updated: Sun, 04 Jan 2026 07:00 PM (IST)

    आधार कार्ड अब सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि कई सेवाओं का आधार बन गया है। UIDAI ने PVC आधार कार्ड की सुविधा दी है, जो एटीएम कार्ड जैसा मजबूत होता है।

    ATM कार्ड जैसा PVC आधार कार्ड कैसे ऑर्डर करें? जानिए ऑनलाइन आवेदन का आसान तरीका

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज के वक्त में आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र तक समिति नहीं रहा है, बल्कि ये बैंकिंग से लेकर सरकारी योजनाओं और कई जरूरी सर्विस का आधार बन गया है। ऐसे में UIDAI ने भी लोगों की सुविधा के लिए PVC आधार कार्ड की सुविधा काफी वक्त पहले से शुरू कर रखी है। ये कार्ड दिखने में बिलकुल एटीएम कार्ड जैसा होता है और ज्यादा मजबूत होता है। साथ ही ये लंबे समय तक खराब नहीं होता। अच्छी बात ये है कि PVC आधार कार्ड आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में जानें

    PVC आधार कार्ड क्या है?

    दरअसल PVC आधार कार्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड से तैयार किया गया होता है। ये साइज में छोटा, वॉलेट में रखने में आसान और कागज के आधार कार्ड की तुलना में ज्यादा बेहतर होता है। इसमें सिक्योरिटी फीचर्स जैसे QR कोड, होलोग्राम, माइक्रो टेक्स्ट और गिलोश पैटर्न भी ऐड किए गए होते हैं। हालांकि इसे आर्डर करने के लिए आपको कुछ फीस भी देनी होगी।

    PVC आधार कार्ड ऑर्डर करने की फीस

    अगर आप UIDAI की ओर से PVC आधार कार्ड आर्डर कर रहे हैं तो ₹50 (GST और स्पीड पोस्ट चार्ज सहित) देने होंगे। बता दें कि ये फीस नॉन-रिफंडेबल होती है। चलिए अब PVC आधार कार्ड कैसे ऑर्डर करें इसके बारे में भी स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं।

    PVC आधार कार्ड कैसे ऑर्डर करें?

    • इसके लिए सबसे पहले UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं।
    • इसके बाद होमपेज पर Get Aadhaar सेक्शन में जाएं।
    • इधर से Order Aadhaar PVC Card पर क्लिक करें।
    • इसके बाद अपना 12 अंकों का आधार नंबर या VID (Virtual ID) एंटर करें।
    • इतना करने के बाद कैप्चा भरें और Send OTP पर क्लिक करें।
    • आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP को एंटर करें।
    • स्क्रीन पर आपकी डिटेल्स दिखाई देंगी, इन्हें चेक करें।
    • अब ₹50 की ऑनलाइन पेमेंट करें जिसे आप UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं।
    • पेमेंट का प्रोसेस पूरा होने के बाद आपका PVC आधार कार्ड ऑर्डर हो जाएगा।

