वोटर लिस्ट में जन्म तिथि के लिए आधार कार्ड मान्य है या नहीं? कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष ने बताया

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी ने बताया कि जिला निर्वाचन कार्यालय की सूचना के आधार पर नया वोट बनवाने के लिए फार्म-6 के साथ लगाए जाने वाले छह प्रमाणपत्रों में आधार कार्ड को भी मान्य बताया गया है।

महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी ने बताया कि उनके द्वारा 10 दिसंबर को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने को नये मतदाता के लिए फार्म-छह के साथ लगाए जाने वाले दस्तावेजों की सूची मांगी थी। साथ ही यह पूछा था कि यदि किसी के पास उम्र साबित करने के लिए जन्म प्रमाणपत्र नही तो किस दस्तावेज को लगाया जाए।