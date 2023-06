Featured story

मानसून सीजन में AC को लेकर भूलकर भी न करें ये गलतियां, सही इस्तेमाल के लिए ये 5 टिप्स आएंगे आपके काम

How To Operate AC During Monsoon Follow These 5 Tips जून का महीना मानसून के नाम रहता है। इस मौसम में एसी के इस्तेमाल को पूरी तरह से बंद भी नहीं किया जा सकता है। हालांकि ऐसे मौसम में एसी का ठीक से रखरखाव हो तो ही इसकी कूलिंग को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं होती। इस मौसम में कुछ टिप्स को फॉलो कर सकते हैं।