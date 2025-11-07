बिना इंटरनेट के भी होता है UPI पेमेंट, यहां जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। डायल-अप नेटवर्क के दिनों से लेकर आज के हाई-स्पीड फाइबर इंटरनेट कनेक्शन तक, टेक्नोलॉजी ने लंबा सफर तय किया है और हमारे फोन भी। जहां एक तरफ Apple और Samsung जैसे ब्रांड्स के एडवांस स्मार्टफोन्स का आकर्षण है, वहीं अब कई लोग जानबूझकर फीचर फोन यानी 'डम्ब फोन' की ओर लौट रहे हैं। इन फोन की मजबूती, लंबी बैटरी लाइफ, किफायती कीमत और डिजिटल डिटॉक्स की चाह लोगों को फिर इनकी ओर खींच रही है।

लोग स्मार्टफोन इसलिए ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये हर काम को आसान बना देते हैं- जैसे बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफर आदि। लेकिन, अब फीचर फोन यूजर्स के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि अब ऐसे फोन में भी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) सपोर्ट मिलता है। यानी, अब किसी भी फोन और बैंक अकाउंट के साथ डिजिटल पेमेंट संभव है।

UPI 123Pay सर्विस क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा शुरू की गई UPI 123Pay सर्विस उन यूजर्स के लिए है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन उनका बैंक अकाउंट मोबाइल नंबर से लिंक है। इससे आप बिना इंटरनेट के फीचर फोन से भी UPI ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसका तरीका:

UPI 123Pay के जरिए फीचर फोन से UPI पेमेंट कैसे करें? अपने फीचर फोन से 08045163666 नंबर डायल करें- ये UPI 123Pay IVR नंबर है।

निर्देश सुनें और अपनी भाषा चुनें।

अपने बैंक अकाउंट को मोबाइल नंबर से लिंक करने के लिए वॉयस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें (फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए)।

इसके बाद ट्रांजेक्शन टाइप चुनें- जैसे बैलेंस चेक करना, पैसे भेजना या पेमेंट रिक्वेस्ट करना।

Send Money ऑप्शन चुनें।

रिसीवर का मोबाइल नंबर, UPI ID या बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालें।

पेमेंट अमाउंट डालें।

ट्रांजैक्शन को ऑथोराइज और पूरा करने के लिए अपना UPI पिन एंटर करें।

कन्फर्मेशन वॉयस मैसेज मिलने के बाद कॉल काट दें।

UPI 123Pay सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए यूजर का मोबाइल नंबर उनके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के दौरान 4 से 6 अंकों का UPI PIN बनाना पड़ता है और हर ट्रांजेक्शन के समय ये PIN डालना अनिवार्य होता है। अगर पहले से UPI PIN बना है, तो वही यूज़ किया जा सकता है। इस सर्विस के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती और ये ज्यादातर फीचर फोन पर सामान्य कॉल की तरह काम करती है।

App और Sound-बेस्ड टेक्नोलॉजी से UPI पेमेंट कैसे करें? NPCI ने यूजर्स को केवल IVR नंबर पर कॉल करके साउंड-बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके UPI पेमेंट करने की सुविधा भी देता है। कुछ साउंड बॉक्स डिवाइसेज पर उपलब्ध साउंड-बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके UPI पेमेंट करने के लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।