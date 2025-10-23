पुराना गीजर भी स्मार्ट बनाने का सबसे आसान तरीका, 100 में से 80 लोग आज भी नहीं जानते! 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपके घर में भी पुराना गीजर लगा है और अब आप उसे और एडवांस्ड फीचर्स वाले किसी नए गीजर से अपग्रेड करने की सोच रहे हैं? तो आपको पहले यह खबर पढ़नी चाहिए। आप बिना ज्यादा पैसे खर्च किए अपने पुराने गीजर को ही स्मार्ट बना सकते हैं। जी हां, आपका गीजर आपकी सिर्फ एक आवाज से चालू और बंद हो जाएगा और सुबह उठते ही आपको गर्म पानी तैयार मिलेगा। आज हम आपको ऐसी ही एक स्मार्ट ट्रिक के बारे में बताएंगे जिससे आप अपने गीजर को स्मार्ट गीजर में बदल सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे...

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्मार्ट प्लग से बनेगा स्मार्ट गीजर स्मार्ट प्लग के इस्तेमाल से आप अपने पुराने गीजर को स्मार्ट गीजर में बदल सकते हैं। ध्यान रखें कि गीजर भी AC की तरह ही ज्यादा पावर लेता है इसलिए आपको इसके लिए भी 16 एम्पियर का स्मार्ट प्लग लेना होगा। अब बस आपको अपने गीजर के स्विच को स्मार्ट स्विच से बदलना है और उसके बाद प्लग को वाई-फाई से कनेक्ट करना है। अब आप अपने मोबाइल के जरिए स्मार्ट प्लग को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आप अपने स्मार्टफोन से कहीं से भी अपने गीजर को चालू और बंद कर सकते हैं।

आवाज से भी हो जाएगा गीजर कंट्रोल आज मार्केट में मिलने वाले ज्यादातर स्मार्ट प्लग Amazon Alexa या Google Assistant जैसे स्मार्ट स्पीकर्स को भी सपोर्ट करते हैं। ऐसे में आपको बस स्मार्ट स्पीकर की ऐप Alexa या Google Home में जाकर अपने स्मार्ट प्लग को Linked Devices के जरिए जोड़ लेना है। इसके बाद अब प्लग को Geyser जैसा कोई नाम दें। अब जैसे ही आप बोलेंगे कि Alexa, turn on Geyser या Hey Google, turn off Geyser तो गीजर ऑन हो जाएगा।