IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक करने का आसान तरीका: 1 अक्टूबर से लागू हुआ नया नियम

भारतीय रेलवे ने जनरल रिजर्वेशन टिकट बुकिंग नियमों में 1 अक्टूबर 2025 से बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार जनरल रिजर्वेशन टिकट बुक करने के लिए IRCTC अकाउंट का आधार से लिंक होना अनिवार्य है। आधार OTP ऑथेंटिकेशन के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। रेलवे का उद्देश्य फर्जी बुकिंग और टिकट ब्लैक मार्केटिंग को रोकना है। इससे टिकटिंग सिस्टम सुरक्षित होगा और यात्रियों के लिए टिकट उपलब्धता बढ़ेगी।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। जनरल रिजर्वेशन टिकट बुकिंग नियमों में भारतीय रेलवे ने 1 अक्टूबर 2025 से बड़ा बदलाव किया है। इन नए नियमों के मुताबिक अब कोई भी यात्री जनरल रिजर्वेशन टिकट तभी बुक कर सकेगा जब उसका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक होगा। इसके बाद आधार OTP ऑथेंटिकेशन के जरिए इसे वेरिफाई किया जाएगा। इस नए नियम से फर्जी बुकिंग और टिकट ब्लैक मार्केटिंग को रोका जा सकेगा।

रेलवे का कहना है कि इस बदलाव से न सिर्फ यात्रियों की पहचान सुनिश्चित होगी, बल्कि टिकटिंग सिस्टम ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सेफ होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आम यात्रियों को टिकट आसानी से मिल जाएगी और वेटिंग लिस्ट कम होगी। हालांकि अगर आपका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो आपको टिकट लेने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए अभी इन स्टेप्स को फॉलो करके IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक करें...

IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक कैसे करें? अगर आप जनरल रिजर्वेशन टिकट बुक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना IRCTC अकाउंट आधार से लिंक कर लें। इसके लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें.. इसके लिए सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट पर लॉगिन करें।

इसके बाद My Account सेक्शन में जाएं और Authenticate User पर क्लिक करें।

इधर अब अपने Aadhaar नंबर या Virtual ID को एंटर करें और Verify Details पर क्लिक करें।

इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिले OTP को डालकर सब्मिट करें। एक बार यह प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद आपका अकाउंट आधार से लिंक हो जाएगा और आप जनरल रिजर्वेशन टिकट आसानी से बुक कर सकेंगे।