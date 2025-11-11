Android और iPhone पर स्लो चल रहा है इंटरनेट, गूगल क्रोम से कैशे और कुकीज कैसे करें डिलीट
गूगल क्रोम एक लोकप्रिय वेब ब्राउजर है जो कैशे और कुकीज के रूप में डेटा जमा करता है, जिससे ब्राउज़िंग धीमी हो सकती है। एंड्रॉयड और आईफोन पर क्रोम से कैशे और कुकीज हटाने से गति बढ़ाई जा सकती है। एंड्रॉयड में, क्रोम ऐप में ब्राउजिंग डेटा हटाएं विकल्प का उपयोग करें। आईफोन में, क्रोम में ब्राउजिंग डेटा हटाएं पर टैप करें।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वेब ब्राउजर के मामले में Google Chrome सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला ब्राउजर है। स्मार्टफोन हो या कंप्यूटर अधिकतर लोग अपने डिवाइसेस में इंटरनेट के लिए गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं। ब्राउजर यूजर्स के एक्सपीरियंस को स्मूद करने के लिए कैशे और कुकीज जैसे डेटा कलेक्ट करते हैं। हालांकि, एक समय बाद ये डेटा ब्राउजिंग को स्लो बना देते हैं। इस प्रोब्लम को ठीक करने के लिए ब्राउजर से कैशे और कुकीज डिलीट करना होता है।
अगर आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन या फिर iPhone में क्रोम ब्राउजर में स्लो इंटरनेट से परेशान हैं। ऐसे में संभव है कि कैशे और कुकीज फाइल डिलीट करने पर आपको फास्ट ब्राउजिंग स्पीड मिले। यहां हम आपको एंड्रॉयड और आईफोन में इंस्टॉल क्रोम ब्राउजर के कैशे और कुकीज फाइल डिलीट करने का तरीका बता रहे हैं।
एंड्रॉयड फोन में Google Chrome से कैशे फाइल कैसे डिलीट करें?
सबसे पहले आपको एंड्रॉयड स्मार्टफोन में Google Chrome ऐप ओपन करनी है। अब आपको ऊपर वर्टिकल टॉल लाइन पर क्लिक करना है, जो एडरेस बार के दाईं ओर दिखाई देगा। यहां आपको डिलीट ब्राउजिंग डेटा के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
अब आपको वह कब और कितने समय तक की कैशे और कुकीज डिलीट करनी हैं। वह टाइम ड्यूरेशन सलेक्ट करना है। यहां आपको 15 मिनट से ऑल-टाइम का ऑप्शन मिलता है। टाइम सलेक्ट कर आपको डिलीट डेटा पर क्लि करना है। इस तरह आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन से कैशे और कुकीज फाइल रिमूव कर सकते हैं।
iPhone में गूगल क्रोम से कैशे-कुकीज कैसे डिलीट करें?
सबसे पहले यूजर्स को अपने आईफोन में Google Chrome ओपन करना है। यहां भी आपको 3डॉट मैन्यू पर क्लिक करना है और डिलीट ब्राउजिंग डेटा पर क्लिक करना है। अब आपको पॉप-अप विंडो में वह टाइम फ्रेम सलेक्ट करना है, जिस अवधि के कैशे और कुकीज फाइल डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद डिलीट ब्राउजिंग डेटा बटन पर टैप करना है।
