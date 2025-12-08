किस काम आता है सिम नंबर या ICCID, एंड्रॉइड स्मार्टफोन में कैसे करें पता?

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। SIM नंबर या ICCID (इंटीग्रेटेड सर्टिक कार्ड आइडेंटिफिकेशन) नंबर आपके सिम कार्य या ई-सिम का सीरियल नंबर है। इसकी मदद से नेटवर्क ऑपरेटर आपके नंबर को अपने नेटवर्क से लिंक करते हैं। यह 19 या 20 अंकों का नंबर बेहद जरूरी होता है। इसकी जरूरत आमतौर पर उस वक्त पड़ती है, जब आपको कैरियर स्विच करना हो, कनेक्टविटी इश्यू को सॉल्व करना हो। इसके साथ ही फोन में ई-सिम एक्टिवेशन के लिए भी इस नंबर की जरूरत होती है। अगर आपके फोन में एक से ज्यादा सिम कार्ड हैं तो आपको बेहतर मैनेजमेंट के लिए हर सिम का ICCID पता होना चाहिए। भारत में सिम नंबर आमतौर पर 89 से शुरू होता है।

एंड्रॉयड स्मार्टफोन में सिम नंबर पता करना बेहद आसान है। यूजर्स चाहें तो फोन की सेटिंग एप या फिर सिम कार्ड को फोन से निकालकर इसमें प्रिंट सिम नंबर को पता कर सकते हैं। इसके साथ ही फोन में एक खास नंबर को डायल करके भी सिम नंबर का पता लगाया जा सकता है।

सेटिंग एप से सिम नंबर कैसे पता करें? स्टेप 1. सबसे पहले अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में सेटिंग एप ओपन करें। स्टेप 2. अब आपको अपने फोन में About phone या About device ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्टेप 3. यहां आपको Status या SIM कार्ड स्टेटस में क्लिक करें। स्टेप 4. अब आपको स्क्रॉल करने पर सिम नंबर या ICCID मिल जाएगा। मैनुअली सिम कार्ड नंबर कैसे पता करें? मैनुअली सिम कार्ड नंबर पता करने के लिए आपको अपने फोन से सिम कार्ड को बाहर निकालना होगा। सिम कार्ड से पीछे आपको 19 या 20 अंक का ICCID प्रिंट मिलेगा। इस नंबर को नोट कर लें। कई बार सिम कार्ड पुराना होने पर यह नंबर मिट जाता है। ऐसे में आप एक डायल कोड के जरिए भी सिम नंबर पता कर सकते हैं।

सिम नंबर के लिए डायल नंबर क्या है? सिम नंबर पता करने के लिए आपको #06# डायल करना है। यह कोड IMEI नंबर पता करने का है। कई स्मार्टफोन कंपनियां IMEI नंबर के साथ उससे कनेक्ट सिम का सिम नंबर या ICCID भी दिखाते हैं।

क्या थर्ड पार्टी एप से सिम नंबर या ICCID पता करना सुरक्षित है? नहीं, किसी भी थर्ड पार्टी एप से SIM नंबर या ICCID डिटेल पता करना असुरक्षित है। Google Play स्टोर और Apple के App Store में कई एप हैं, जो इन डिटेल्स को दिखाने का दावा करते हैं। ये नंबर बेहद गोपनीय होते हैं। ऐसे में इन एप्स से सिम नंबर और ICCID पता नहीं करनी चाहिए।