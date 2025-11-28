बदल गया फोन नंबर, तुरंत करें Google अकाउंट में अपडेट, वरना बढ़ सकता है खतरा; जानें तरीका

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Google यूजर्स को अपने अकाउंट को फोन नंबर से वेरिफाई करने की सुविधा देता है। जब आप अपना ईमेल एड्रेस भूल जाते हैं, तब भी आप लिंक्ड फोन नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर नंबर एक्टिव नहीं है, तो ये सिक्योरिटी फीचर काम नहीं करेगा। इसलिए Google और Gmail अकाउंट को अपने करंट फोन नंबर से लिंक रखना जरूरी है। Google इसी नंबर पर वेरिफिकेशन कोड, पासवर्ड रिसेट लिंक और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अलर्ट भेजता है। नंबर का एक्सेस ना होने पर आपका अकाउंट लॉक भी हो सकता है। और अगर पुराना नंबर कोई और इस्तेमाल करने लगे, तो आपका अकाउंट रिस्क में पड़ सकता है।

Google अकाउंट पर अपना लिंक्ड फोन नंबर कैसे अपडेट करें? अगर आप एक से ज्यादा अकाउंट मैनेज करते हैं या किसी नए देश में चले गए हैं, तो आपके Google अकाउंट और लिंक किए गए नंबर का ट्रैक खोना आम बात है। इसलिए, अकाउंट सिक्योरिटी और रिकवरी दोनों के लिए अपना फोन नंबर अपडेट करना जरूरी है। आइए जानते हैं कि आप कैसे अपने Google या Gmail अकाउंट से लिंक किए गए फोन नंबर को कैसे बदल सकते हैं।

myaccount.google.com पर जाएं और साइन इन करें या Gmail ऐप खोलें।

Gmail में अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप करें और Manage your Google Account सेलेक्ट करें।

साइड मेन्यू में Personal info टैब सेलेक्ट करें।

Contact info में जाएं और फिर Phone number चुनें।

साइट पर दिख रहे अपने फोन नंबर पर टैप करें और एडिट आइकॉन (पेंसिल) पर टैप करें।

अपना पासवर्ड और डिवाइस वेरिफाई करें, फिर Next पर टैप करें।

नया फोन नंबर एंटर करें।

Google SMS के जरिए एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा।

कोड एंटर करें और वेरिफिकेशन पूरा करें। अपडेट होने के बाद नया नंबर अकाउंट रिकवरी और वेरिफिकेशन के लिए लिंक्ड फोन नंबर के तौर पर दिखाई देगा। यूजर्स पुराने नंबर को Delete ऑप्शन पर टैप करके हटा भी सकते हैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन या सिक्योरिटी रिस्क ना रहे।