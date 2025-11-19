नए आधार ऐप से कैसे पता करें कहां-कहां इस्तेमाल हुआ आपका Aadhaar? 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आधार कार्ड से जुड़ी सुरक्षा को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहते हैं, क्योंकि इसमें आपकी सारी जानकारी होती है और अगर ये गलत हाथों में लग जाए तो ये सीधे आपके बैंक अकाउंट और अन्य सेंसिटिव डेटा तक पहुंच का रास्ता भी खोल सकता है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आपका Aadhaar कब और कहां-कहां इस्तेमाल हुआ है।

बता दें कि पहले ये जानकारी UIDAI की वेबसाइट या mAadhaar ऐप के जरिए कुछ डिटेल डालने के बाद शो होती थी, लेकिन अब आप नए वाले आधार ऐप का इस्तेमाल करके भी ये जान सकते हैं कि आपका आधार कार्ड कहां-कहां इस्तेमाल हुआ है। नए वाले ऐप ने इस काम को काफी आसान बना दिया है। नए ऐप में एक क्लिक में आप Aadhaar Authentication History चेक कर सकते हैं, जिससे आप तुरंत जान सकते हैं कि आपके आधार का इस्तेमाल किन-किन जगह पर हुआ है।

कैसे पता करें कहां-कहां इस्तेमाल हुआ आपका आधार? सबसे पहले अपने फोन में ऐप ओपन करें और स्क्रीन पर ऊपर की ओर स्वाइप करें।

इसके बाद आपके सामने कई सर्विस ऑप्शन दिखाई देंगे।

यहां से अब आपको Auth History वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है।

अब अगले स्क्रीन पर आपको पूरी लिस्ट दिखाई देगी।

यहां आपको वो तारीख, समय और स्थान दिखाई देगा जहां आपका Aadhaar ऑथेंटिकेट किया गया है।