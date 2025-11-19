Language
    नए आधार ऐप से कैसे पता करें कहां-कहां इस्तेमाल हुआ आपका Aadhaar?

    Updated: Wed, 19 Nov 2025 04:00 PM (IST)

    आधार कार्ड की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है। अब नए आधार ऐप से यह जानना आसान हो गया है कि आपका आधार कार्ड कहां इस्तेमाल हुआ है। नए ऐप में 'Auth History' विकल्प सेलेक्ट करके तारीख, समय और स्थान की जानकारी मिलती है, जहां आपका आधार ऑथेंटिकेट किया गया है। यह ऐप हिंदी, अंग्रेजी सहित 14 भाषाओं में उपलब्ध है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आधार कार्ड से जुड़ी सुरक्षा को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहते हैं, क्योंकि इसमें आपकी सारी जानकारी होती है और अगर ये गलत हाथों में लग जाए तो ये सीधे आपके बैंक अकाउंट और अन्य सेंसिटिव डेटा तक पहुंच का रास्ता भी खोल सकता है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आपका Aadhaar कब और कहां-कहां इस्तेमाल हुआ है।

    बता दें कि पहले ये जानकारी UIDAI की वेबसाइट या mAadhaar ऐप के जरिए कुछ डिटेल डालने के बाद शो होती थी, लेकिन अब आप नए वाले आधार ऐप का इस्तेमाल करके भी ये जान सकते हैं कि आपका आधार कार्ड कहां-कहां इस्तेमाल हुआ है। नए वाले ऐप ने इस काम को काफी आसान बना दिया है। नए ऐप में एक क्लिक में आप Aadhaar Authentication History चेक कर सकते हैं, जिससे आप तुरंत जान सकते हैं कि आपके आधार का इस्तेमाल किन-किन जगह पर हुआ है।

    कैसे पता करें कहां-कहां इस्तेमाल हुआ आपका आधार?

    सबसे पहले अपने फोन में ऐप ओपन करें और स्क्रीन पर ऊपर की ओर स्वाइप करें।
    इसके बाद आपके सामने कई सर्विस ऑप्शन दिखाई देंगे।
    यहां से अब आपको Auth History वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है।
    अब अगले स्क्रीन पर आपको पूरी लिस्ट दिखाई देगी।
    यहां आपको वो तारीख, समय और स्थान दिखाई देगा जहां आपका Aadhaar ऑथेंटिकेट किया गया है।

    नए आधार ऐप में और क्या-क्या खास?

    नया Aadhaar ऐप कई सेफ्टी फीचर्स ऑफर करता है। यहां से आप केवल एक क्लिक में Aadhaar का QR कोड शेयर कर सकते हैं। इस ऐप के होने से आपको हर समय फिजिकल Aadhaar कार्ड साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Aadhaar से जुड़ी लगभग सभी सेवाएं ऐप पर सुरक्षित तरीके से उपलब्ध हैं। आप इस ऐप को हिंदी, अंग्रेजी सहित कुल 14 भाषाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कई रीजनल लैंग्वेज भी शामिल हैं।

