ऑनलाइन कैसे भरे एसआईआर फॉर्म, बिहार के बाद अब 12 राज्यों में SIR करवा रहा चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने कुछ दिनों पहले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) करने का एलान किया था। इन सभी 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर एसआईआर फॉर्म वितरित कर रहे हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता ऑनलाइन भी एसआईआर का फॉर्म भर सकते हैं।

एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग का कहना है कि वह मतदाता सूची में दोहराए गए नाम और मृत वोटर्स का नाम हटाने के लिए कर रहा है। यह प्रक्रिया अमूमन हर चुनाव से पहले की जाती है। अगर आप दूसरे शहर या जिले में ट्रांसफर हो गए हैं या किसी भी कारण से ऑफलाइन SIR का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो हम आपको ऑनलाइन इस फॉर्म को भरने और इसके लिए जरूरी दस्तावेज के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

ऑनलाइन एसआईआर भरने के लिए जरूरी शर्तें अगर आप एसआईआर फॉर्म को ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने वोटर आईडी को मोबाइल नंबर से लिंक करना होगा। अगर आपका मोबाइल नंबर वोटर आईडी से लिंक नहीं है तो इसके लिए फॉर्म-8 भना होगा। ऑनलाइन फॉर्म-8 भर कर आप तुरंत वोटर आईडी या EPIC नंबर से मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आपको वोटर आईडी से जुड़ी जानकारी आधार कार्ड जैसी ही होनी चाहिए।

एसआईआर फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें? ऑनलाइन SIR फॉर्म भरने के लिए आपको चुनाव आयोग की वोटर पोर्टल https://voters.eci.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इस पोर्टल पर लॉगइन करना होगा। यह पोर्टल 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक ओपन रहेगा।



स्टेप 1 - वोटर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन या लॉगइन

इस पोर्टल के होम पेज पर आपको कई ऑप्शन मिलेंगे। यहां आपको वोर्टर लिस्ट में अपना नाम खोजें (Search Your Name in Voter List) वाले ऑप्शन में टैप करना है। नीचे दिए स्क्रीन शॉट में यह ऑप्शन नीले रंग से मार्क किया गया है। अगर आपको पिछली SIR लिस्ट दिख रही तो उसमें भी आप अपना नाम खोज सकते हैं। पिछले एसआईआर की लिस्ट का ऑप्शन स्क्रीन शॉट में लाल रंग से मार्क किया गया है।





स्टेप 2 - पिछले एसआईआर में मतदाता नाम खोजना सबसे पहले आपको अपने राज्य, जिला, विधानसभा और पोलिंग स्टेशन को सलेक्ट कर पिछले एसआईआर की मतदाता सूची ओपन करनी है। अब आपको इस सूची में अपना नाम या अपने माता-पिता का नाम खोजना है। आपको देखना है कि पिछली एसआईआर में आपका या आपके माता-पिता या दादा-दादी का नाम है या नहीं।





स्टेप 3 - एन्यूमरेशन फॉर्म 2026 भरना एसआईआर में अपना नाम अपडेट करवाने के लिए आपको एन्यूमरेशन फॉर्म 2026 फॉर्म भरना है। इसके लिए आपको https://voters.eci.gov.in वेबसाइट का होम पेज ओपन करना है। होम पेज पर आपको ‘Fill Enumeration Form’ पर क्लिक करना है। इस बटन पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर Enumeration Form पेज ओपन हो जाएगा।





अगले पेज पर आपको अपना राज्य और वोटर आईडी कार्ड का EPIC नंबर डालना है और सर्च बटन पर क्लिक करना है।



सर्च बटन पर क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पर Enumeration Form का प्री-फिल्ड फॉर्म दिखाई देगा। इस जानकारी को आपने वेरीफाई करना है। यह जानकारी आपके आधार कार्ड जैसी ही होनी चाहिए। अगर अलग है तो आपको अपने बीएलओ से संपर्क करना होगा।





नीचे आपको वोटर आईडी कार्ड से लिंक 10-अंकों का मोबाइल नंबर ऐड करना है। मोबाइल में आए ओटीपी से आप अपनी जानकारी अपडेट कर पाएंगे। अगर आपका मोबाइल नंबर वोटर आईडी कार्ड से लिंक नहीं है तो यहां आपको लिंक करने का ऑप्शन भी मिलेगा। इसके लिए फॉर्म-8 भरना होगा।



स्टेप - 4 मतदाता डिटेल को एसआईआर से मैप करना

ओटीपी वेरीफाई करने के बाद यूजर्स को तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। इनमें से आपको किसी एक को सेलेक्ट करना है। पिछले एसआईआर के मतदाता सूची में नाम मौजूद है

पिछले एसआईआर में माता-पिता, दादा-दादी का नाम मौजूद है या

ना तो मतदाता का नाम और ना ही माता-पिता का नाम मतदाता सूची में मौजूद है अगर आपका नाम मौजूद है तो आप अपने परिजनों की जानकारियां इसमें भर सकते हैं। वहीं अगर आपका नाम पिछली एसआईआर में नहीं है तो अपने माता-पिता या दादा-दादी का नाम और उनकी जानकारी भरनी होगी। यह जानकारी आपको स्टेप 1 से मिलेगी।



मतदाता डिटेल भरने के वक्त आपको बेहद सावधानी रखनी है। पिछले एसआईआर, आधार और एपिक में एक जैसा नाम होना चाहिए। अगर नाम बदला हुआ है तो आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। आपके पास एपिक नंबर है तो फॉर्म में सभी जानकारी प्री-फील्ड आ जाएंगी।



फॉर्म दिख रही जानकारी जैसे नाम, उम्र, लिंग और दिए गए पते को सावधानी से चेक करें। अगर कोई जानकारी को अपडेट करने की जरूरत हो तो करें। इसके साथ ही आपको सफेद बैकग्राउंड में पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, जिसमें चेहरा साफ-साफ दिखें। इलेक्शन कमिशन का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया के लिए फोटो अपलोड करना जरूरी नहीं है। एक बार फॉर्म भरने के बाद इसी पोर्टल में आप अपने एसआईआर फॉर्म का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।



स्टेप 6 - आधार वेरिफिकेशन