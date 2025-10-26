iPhone वाले अब 48MP में खींच सकते हैं तस्वीरें, ये एक हिडन सेटिंग करनी होगी ऑन
Apple ने iPhone 17 सीरीज और iOS 26 के साथ 48MP फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर दिया है। यूज़र्स को iPhone की सेटिंग्स में जाकर कैमरा ऑप्शन में Apple ProRAW और रिज़ॉल्यूशन को ऑन करना होगा। इसके बाद कैमरा ऐप में 48MP मोड एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे हाई-क्वालिटी फोटोज़ क्लिक की जा सकेंगी। ध्यान रहे, हाई रिज़ॉल्यूशन फोटोज़ से डिवाइस में स्टोरेज की खपत बढ़ेगी।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple ने हाल ही में अपने iPhone 17 सीरीज के साथ ही iOS 26 को भी रोल आउट किया है। इसके साथ ही कंपनी ने iPhone में कई नए फीचर्स भी ऐड किए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब आप अपने iPhone से हाई-क्वालिटी फोटो भी क्लिक कर सकते हैं।
जी हां, Apple ने अपने iPhone के कैमरा सिस्टम में एक ऐसा फीचर ऐड किया है जिससे आप 48 मेगापिक्सल तक की फोटो और वीडियो आसानी से मैनुअली रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस फीचर के लिए आपको बस सेटिंग्स में कुछ बदलाव करने होंगे। एक बार सेटिंग ऑन करने के बाद आपके पास एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाएंगे।
इसके बाद आप हाई रेजोल्यूशन मोड में फोटो क्लिक कर पाएंगे, जिससे आपको ज्यादा डिटेल और क्वालिटी मिलेगी। हालांकि यह फीचर खासतौर पर iPhone के Pro मॉडल के लिए फायदेमंद होगा, जबकि नॉन-Pro मॉडल में सिर्फ रेजोल्यूशन कंट्रोल करने का विकल्प मिलेगा। आइए जानते हैं कैसे।
iPhone में 48MP मोड ऑन करने का तरीका
- सबसे पहले अपने iPhone की Settings में जाएं।
- सेटिंग्स में जाकर Camera ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद Format Settings सेक्शन में जाएं।
- अब यहां आपको Apple ProRAW का ऑप्शन मिलेगा, इसे ऑन कर दें।
- अब Resolution या Photo Capture Resolution वाले ऑप्शन को भी ऑन कर लें।
- इसके बाद अब आप देखेंगे कि फोन के कैमरा ऐप में 48MP में फोटो और वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन उपलब्ध है।
इस बात का भी रखें ध्यान
जैसे ही आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो इसके बाद आपका iPhone 48MP रेजोल्यूशन में फोटो और वीडियो कैप्चर करेगा। इससे फोटो की डिटेलिंग और शार्पनेस पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि ध्यान रखें कि इतने हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें स्टोरेज पर ज्यादा जगह लेंगी, इसलिए आपके डिवाइस में स्टोरेज का भी ध्यान रखें।
