iPhone वाले अब 48MP में खींच सकते हैं तस्वीरें, ये एक हिडन सेटिंग करनी होगी ऑन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple ने हाल ही में अपने iPhone 17 सीरीज के साथ ही iOS 26 को भी रोल आउट किया है। इसके साथ ही कंपनी ने iPhone में कई नए फीचर्स भी ऐड किए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब आप अपने iPhone से हाई-क्वालिटी फोटो भी क्लिक कर सकते हैं।

जी हां, Apple ने अपने iPhone के कैमरा सिस्टम में एक ऐसा फीचर ऐड किया है जिससे आप 48 मेगापिक्सल तक की फोटो और वीडियो आसानी से मैनुअली रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस फीचर के लिए आपको बस सेटिंग्स में कुछ बदलाव करने होंगे। एक बार सेटिंग ऑन करने के बाद आपके पास एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाएंगे।

इसके बाद आप हाई रेजोल्यूशन मोड में फोटो क्लिक कर पाएंगे, जिससे आपको ज्यादा डिटेल और क्वालिटी मिलेगी। हालांकि यह फीचर खासतौर पर iPhone के Pro मॉडल के लिए फायदेमंद होगा, जबकि नॉन-Pro मॉडल में सिर्फ रेजोल्यूशन कंट्रोल करने का विकल्प मिलेगा। आइए जानते हैं कैसे।