Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जान लें फोन में मिनटों में आधार कार्ड डाउनलोड करने का तरीका, इमरजेंसी में आएगा काम

    By Saket Singh Baghel Edited By: Sameer Saini
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 11:00 AM (IST)

    आधार कार्ड हर भारतीय नागरिक के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट है, जिसकी जरूरत बैंकिंग, सरकारी सर्विस, फोन कनेक्शन और कई चीजों के लिए पड़ती है। कई बार लोग आधार कार्ड को सेव करना भूल जाते हैं। ऐसे में आप जरूरी पड़ने पर WhatsApp के जरिए ही आधार डाउनलोड कर सकते हैं। ये सेफ और काफी ज्यादा फास्ट है।

    prefferd source google
    Hero Image

    WhatsApp में आधार कार्ड डाउनलोड करने का तरीका यहां जानें। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अब आपको जरूरी काम के लिए अपना आधार कार्ड ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आपका आधार कार्ड आपके WhatsApp पर ही मिल जाएगा। जी हां, सरकार ने कुछ समय पहले एक ऐसी कमाल की सर्विस शुरू की है जिससे आप MyGov हेल्पडेस्क चैटबॉट का इस्तेमाल करके मिनटों में अपना ऑफिशियल आधार कार्ड PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    MyGov हेल्पडेस्क चैटबॉट DigiLocker से लिंक्ड है। ये तरीका न सिर्फ बेहद आसान है, बल्कि UIDAI की वेबसाइट पर जाकर लंबे-चौड़े प्रोसेस से गुजरने की झंझट से भी बचाता है। आइए, आपको यहां पर WhatsApp के जरिए ऑफिशियल आधार कार्ड डाउनलोड करने का पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप बताते हैं।

    इस आसान प्रोसेस को शुरू करने से पहले, आपको बस दो चीजें सुनिश्चित करनी हैं:

    • रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर: आपका WhatsApp नंबर वही होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है।
    • DigiLocker अकाउंट: आपका DigiLocker पर एक अकाउंट होना चाहिए और वह भी आपके आधार से लिंक्ड होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट नहीं है, तो आप DigiLocker की वेबसाइट या ऐप पर जाकर इसे मिनटों में बना सकते हैं।

    अगर ये दोनों चीजें तैयार हैं, तो आप आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

    WhatsApp पर आधार कार्ड डाउनलोड करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका:

    सबसे पहले आप MyGov हेल्पडेस्क का ऑफिशियल WhatsApp नंबर +91-9013151515 अपने फोन के कॉन्टैक्ट्स में सेव कर लें। इसके बाद WhatsApp खोलें और इस नंबर पर 'Hi' या 'नमस्ते' लिखकर भेजें।

    फिर चैटबॉट आपको कुछ ऑप्शन्स देगा, जिसमें से आपको 'DigiLocker Services' को चुनना है। इसके बाद चैटबॉट आपसे आपका 12-अंकों का आधार नंबर पूछेगा। उसे टाइप करके भेज दें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को वेरिफिकेशन के लिए WhatsApp चैट में ही डालें।

    वेरिफाई होते ही, आपको DigiLocker में स्टोर किए गए अपने डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट दिखाई देगी। इसमें से 'Aadhaar Card' चुनें। बस! आपका आधार कार्ड एक PDF फाइल के रूप में तुरंत आपके WhatsApp चैट में आ जाएगा।

    इन बातों का रखें ख्याल

    इस सुविधा का इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले, ये सर्विस पूरी तरह से सुरक्षित है। आपको जो PDF मिलता है, वह डिजिटली साइन्ड होता है और उसकी उतनी ही वैल्यू है जितनी कि एक प्रिंटेड आधार कार्ड की। दूसरी बात, ये सर्विस 24/7 उपलब्ध है, यानी आप दिन हो या रात, कभी भी अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपको UIDAI के पोर्टल पर जाने, मुश्किल CAPTCHA भरने या कोई और पासवर्ड याद रखने की कोई जरूरत नहीं है।

    यह भी पढ़ें: सर्दियों में फ्रिज ऐसे चलाएं कि बिजली भी बचे और सालों तक न हो खराब!