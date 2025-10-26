जान लें फोन में मिनटों में आधार कार्ड डाउनलोड करने का तरीका, इमरजेंसी में आएगा काम

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अब आपको जरूरी काम के लिए अपना आधार कार्ड ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आपका आधार कार्ड आपके WhatsApp पर ही मिल जाएगा। जी हां, सरकार ने कुछ समय पहले एक ऐसी कमाल की सर्विस शुरू की है जिससे आप MyGov हेल्पडेस्क चैटबॉट का इस्तेमाल करके मिनटों में अपना ऑफिशियल आधार कार्ड PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।

MyGov हेल्पडेस्क चैटबॉट DigiLocker से लिंक्ड है। ये तरीका न सिर्फ बेहद आसान है, बल्कि UIDAI की वेबसाइट पर जाकर लंबे-चौड़े प्रोसेस से गुजरने की झंझट से भी बचाता है। आइए, आपको यहां पर WhatsApp के जरिए ऑफिशियल आधार कार्ड डाउनलोड करने का पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप बताते हैं।

इस आसान प्रोसेस को शुरू करने से पहले, आपको बस दो चीजें सुनिश्चित करनी हैं: रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर: आपका WhatsApp नंबर वही होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है।

DigiLocker अकाउंट: आपका DigiLocker पर एक अकाउंट होना चाहिए और वह भी आपके आधार से लिंक्ड होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट नहीं है, तो आप DigiLocker की वेबसाइट या ऐप पर जाकर इसे मिनटों में बना सकते हैं। अगर ये दोनों चीजें तैयार हैं, तो आप आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

WhatsApp पर आधार कार्ड डाउनलोड करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका: सबसे पहले आप MyGov हेल्पडेस्क का ऑफिशियल WhatsApp नंबर +91-9013151515 अपने फोन के कॉन्टैक्ट्स में सेव कर लें। इसके बाद WhatsApp खोलें और इस नंबर पर 'Hi' या 'नमस्ते' लिखकर भेजें। फिर चैटबॉट आपको कुछ ऑप्शन्स देगा, जिसमें से आपको 'DigiLocker Services' को चुनना है। इसके बाद चैटबॉट आपसे आपका 12-अंकों का आधार नंबर पूछेगा। उसे टाइप करके भेज दें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को वेरिफिकेशन के लिए WhatsApp चैट में ही डालें।