    Instagram से लेना हो ब्रेक, या अकाउंट को ही करना हो डिलीट; जान लें तरीका

    By Saket Singh Baghel Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 11:00 AM (IST)

    Instagram दुनिया का सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन लगातार स्क्रॉलिंग से कभी-कभी यूजर्स को ब्रेक लेने का मन कर सकता है। अगर आप भी थोड़े समय के लिए अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना या फिर हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं, तो हम इसका तरीका यहां आपको बताने जा रहे हैं। 

    Instagram से ब्रेक लेने का तरीका यहां जानें। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Instagram सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक है। Meta का ये ऐप लोगों को एंटरटेनिंग कंटेंट के जरिए रियलिटी से दूर कर देता है, लेकिन लगातार स्क्रॉलिंग करने की वजह से बहुत लोग इससे एडिक्टेड महसूस करते हैं। अगर आप भी कभी-कभी Instagram से ब्रेक लेकर रियल लाइफ पर फोकस करना चाहते हैं, तो आप अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर सकते हैं।

    लेकिन अगर आपने पक्का तय कर लिया है कि Instagram छोड़ना है और अपना पूरा डेटा भी हटाना है, तो आप अपना अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं। आइए जानते हैं दोनों के स्टेप्स।

    Android में Account Centre से अकाउंट कैसे डिलीट करें?

    • अपने Android या iOS डिवाइस पर Instagram ऐप ओपन करें।
    • बॉटम राइट की तरफ प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करें और प्रोफाइल ओपन करें।
    • टॉप राइट मेन्यू (तीन लाइन) पर टैप करें।
    • Accounts Centre में जाएं और फिर Personal details सेलेक्ट करें।
    • Account ownership and control पर टैप करें, फिर Deactivation or deletion सेलेक्ट करें।
    • वह अकाउंट चुनें जिसे आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं।
    • Delete account पर टैप करें, फिर Continue पर क्लिक करें।
    • केवल डीएक्टिवेट करने के लिए Deactivation के ऑप्शन को Deletion की जगह को सेलेक्ट करें।

    कंप्यूटर पर Account Centre से अकाउंट कैसे डिलीट करें?

    • अपने कंप्यूटर पर Instagram की वेबसाइट खोलें।
    • अपने Instagram अकाउंट से लॉगिन करें।
    • बॉटम लेफ्ट में तीन हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स पर क्लिक करें और फिर Settings में जाएं।
    • Accounts Centre ओपन करें और Personal Details पर जाएं।
    • Account ownership and control में जाकर Deactivation or deletion सेलेक्ट करें।
    • वह अकाउंट चुनें जिसे आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं।
    • Delete account पर क्लिक करें, फिर Continue पर टैप करें।

    Instagram अकाउंट डिलीट होने में कितना समय लगता है?

    Instagram अकाउंट को पूरी तरह डिलीट होने में करीब 90 दिन लग सकते हैं। अगर आपका अकाउंट डिलीट हो गया है, तो आप उसी यूजरनेम से दोबारा साइन अप कर सकते हैं, बशर्ते किसी और ने वह नाम इस्तेमाल न किया हो। ध्यान रखें कि अकाउंट डिलीट रिक्वेस्ट के 30 दिन बाद आपका अकाउंट और उससे जुड़ी सारी जानकारी हमेशा के लिए हटा दी जाती है।

