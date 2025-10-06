कैसे बनाएं अपनी पसंद की UPI ID? 100 में से 90 लोग नहीं जानते ये शानदार ट्रिक

पेटीएम ने डिजिटल पेमेंट को सरल बनाने के लिए एक नया फीचर पेश किया है जिससे उपयोगकर्ता अपनी पसंद की UPI ID बना सकते हैं। अब पेमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट ID पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अपनी कस्टम ID का उपयोग कर सकते हैं। यह सुविधा आपकी गोपनीयता और सुरक्षा को बढ़ाती है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी पसंद की UPI ID भी सेट कर सकते हैं? जी हां, डिजिटल पेमेंट को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए, पेटीएम ने हाल ही में एक ऐसा ही शानदार फीचर पेश किया है। इस फीचर का इस्तेमाल करके आप अपनी पसंद की UPI ID सेट कर सकते हैं। यानी अब आपको पेमेंट के लिए दी गई डिफॉल्ट ID पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि आप अपनी खुद की पसंदीदा UPI ID इस्तेमाल कर सकेंगे।

दरअसल इस फीचर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यह आपकी प्राइवेसी और सुरक्षा, दोनों को बनाए रखेगा। आपको ट्रांजेक्शन करते समय अपना फोन नंबर या ईमेल ID दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप एक कस्टम टेक्स्ट ID का इस्तेमाल कर सकेंगे। अभी 100 में से 90 लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, आइए जानें कैसे बनाएं अपनी पसंदीदा UPI ID को...

कैसे बनाएं अपनी पसंद की UPI ID? इसके लिए सबसे पहले Paytm ऐप ओपन करें। इसके बाद ऊपर बाईं तरफ दिए गए प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करें। इधर अब अब आपको UPI & Payment Settings का ऑप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करें। यहां आपको 'Try Personalised UPI ID' वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद अब आप अपनी पसंद की UPI ID डालें या फिर सजेशन दी गई लिस्ट में से कोई सेलेक्ट करें। अब Confirm पर क्लिक करते ही आपकी नई ID एक्टिव हो जाएगी। इन ऐप्स पर भी जल्द आएगा ऑप्शन हालिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि Paytm के बाद अब Google Pay और PhonePe भी इस तरह के फीचर को जल्द पेश कर सकते हैं। हालांकि अभी गूगल पे ऐप के अंदर यह ऑप्शन सभी यूजर्स को उपलब्ध नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इसे सभी के लिए रोलआउट किया जा सकता है।