Happy Diwali Wishes: अपनी फोटो के WhatsApp पर ऐसे बनाएं हैप्पी दिवाली स्टिकर्स, पूरा प्रोसेस देखें
दिवाली पर व्हाट्सएप यूजर्स अपनी फोटो से कस्टम स्टिकर बनाकर शुभकामनाएं भेज सकते हैं। इसके लिए किसी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप में चैट विंडो खोलकर अपनी तस्वीर ऐड करें, टेक्स्ट और डिजाइन जोड़ें, और फिर सेंड बटन पर क्लिक करें। यह तरीका आसान, सुरक्षित और मजेदार है। हैप्पी दिवाली स्टिकर बनाकर दोस्तों और परिवार को भेजें।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज दिवाली है और अगर आप अपने दोस्तों या परिवार वालों को शुभकामनाएं भेजने का कोई अनोखा तरीका ढूंढ रहे हैं, तो इस बार WhatsApp यूजर्स अपने दोस्तों और परिवार वालों को अनोखे अंदाज में दिवाली विश कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए आपको किसी थर्ड पार्टी ऐप की भी जरूरत नहीं है। आप WhatsApp में ही अपनी तस्वीर डालकर एक खास हैप्पी दिवाली स्टिकर बना सकते हैं।
दिखा सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी
दरअसल WhatsApp अपने यूजर्स को कस्टम स्टिकर बनाने की सुविधा देता है, जहां आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। इसके लिए बस चैट विंडो खोलें और अपनी तस्वीर ऐड करें। इसके बाद, आप आसानी से अपनी पसंद का कोई भी टेक्स्ट जोड़ सकते हैं। यह तरीका बेहद आसान और सुरक्षित है क्योंकि आपकी तस्वीर सीधे ऐप में ही एडिट हो जाएगी, यानी इसमें प्राइवेसी का कोई खतरा नहीं है। आइए जानते हैं कि आप अपनी तस्वीर से हैप्पी दिवाली स्टिकर कैसे बना सकते हैं।
WhatsApp में कैसे बनाएं अपनी फोटो का हैप्पी दिवाली स्टिकर?
- सबसे पहले WhatsApp ओपन करें और किसी चैट को ओपन कर लें।
- इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स के पास Emoji आइकॉन पर क्लिक करें।
- इधर अब आपको स्टिकर आइकॉन पर टैप करना है और फिर प्लस (+) या कैमरा/पेंसिल आइकॉन सेलेक्ट करनी है।
- इसके बाद पेंसिल या ड्रॉ ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इधर अब आप अपनी फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे कट, क्रॉप या डेकोरेट कर सकते हैं।
- फोटो पर खास 'Happy Diwali' जैसे टेक्स्ट, रंग-बिरंगे डिजाइन या डूडल ऐड कर सकते हैं।
- सबकुछ कम्पलीट हो जाने के बाद Send बटन पर क्लिक करें।
- अब आपका पर्सनल स्टिकर तुरंत चैट में किसी को भी भेजने के लिए उपलब्ध हो जाएगा।
खास WhatsApp स्टिकर बनाने के क्या हैं फायदे?
इस तरह के स्टिकर्स आपके मैसेज को ज्यादा पर्सनल और स्पेशल बना देते हैं।
दोस्तों और परिवार को भेजते समय मजेदार और यादगार एक्सपीरियंस देते हैं।
इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, जैसे फोटो पर दीपक, रंगोली या पटाखे ऐड कर सकते हैं।
यह भी पढ़ें- Happy Diwali 2025 Wishes: दीपों का ये पावन त्योहार...इन संदेशों से प्रियजनों को दें दीवाली की शुभकामनाएं
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।