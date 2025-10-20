Happy Diwali Wishes: अपनी फोटो के WhatsApp पर ऐसे बनाएं हैप्पी दिवाली स्टिकर्स, पूरा प्रोसेस देखें  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज दिवाली है और अगर आप अपने दोस्तों या परिवार वालों को शुभकामनाएं भेजने का कोई अनोखा तरीका ढूंढ रहे हैं, तो इस बार WhatsApp यूजर्स अपने दोस्तों और परिवार वालों को अनोखे अंदाज में दिवाली विश कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए आपको किसी थर्ड पार्टी ऐप की भी जरूरत नहीं है। आप WhatsApp में ही अपनी तस्वीर डालकर एक खास हैप्पी दिवाली स्टिकर बना सकते हैं।

दिखा सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी दरअसल WhatsApp अपने यूजर्स को कस्टम स्टिकर बनाने की सुविधा देता है, जहां आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। इसके लिए बस चैट विंडो खोलें और अपनी तस्वीर ऐड करें। इसके बाद, आप आसानी से अपनी पसंद का कोई भी टेक्स्ट जोड़ सकते हैं। यह तरीका बेहद आसान और सुरक्षित है क्योंकि आपकी तस्वीर सीधे ऐप में ही एडिट हो जाएगी, यानी इसमें प्राइवेसी का कोई खतरा नहीं है। आइए जानते हैं कि आप अपनी तस्वीर से हैप्पी दिवाली स्टिकर कैसे बना सकते हैं।