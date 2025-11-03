90% लोग नहीं जानते 1 फोन से 2 हेडफोन कनेक्ट करने का तरीका, ऐसे आप भी करें ट्राई  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में नए Android अपडेट के बाद कई स्मार्टफोन्स को एक बेहद कमाल का फीचर मिला है जिसका इस्तेमाल करके अब आप एक साथ 2 हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं। जी हां, Android 16 के अपडेट में Share Audio with Friend नाम का नया फीचर ऐड किया गया है, जिसकी मदद से आप एक ही स्मार्टफोन से दो ब्लूटूथ हेडफोन या ईयरबड्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी ये फीचर कुछ ही डिवाइस पर उपलब्ध है और आपके फोन में ये Dual Audio, Audio Sharing या Multi-Device ब्लूटूथ जैसे नाम से हो सकता है।