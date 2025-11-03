Language
    90% लोग नहीं जानते 1 फोन से 2 हेडफोन कनेक्ट करने का तरीका, ऐसे आप भी करें ट्राई

    Updated: Mon, 03 Nov 2025 04:00 PM (IST)

    Android 16 अपडेट के बाद स्मार्टफोन्स में एक नया फीचर आया है, जिससे अब एक साथ दो हेडफोन कनेक्ट किए जा सकते हैं। 'Share Audio with Friend' फीचर से एक ही फोन से दो ब्लूटूथ हेडफोन कनेक्ट हो सकते हैं। यह ब्लूटूथ LE Audio टेक्नोलॉजी पर आधारित है और QR कोड स्कैन करके ऑडियो शेयर करने की सुविधा देता है, जिससे ग्रुप लिसनिंग का अनुभव बेहतर होगा।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में नए Android अपडेट के बाद कई स्मार्टफोन्स को एक बेहद कमाल का फीचर मिला है जिसका इस्तेमाल करके अब आप एक साथ 2 हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं। जी हां, Android 16 के अपडेट में Share Audio with Friend नाम का नया फीचर ऐड किया गया है, जिसकी मदद से आप एक ही स्मार्टफोन से दो ब्लूटूथ हेडफोन या ईयरबड्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी ये फीचर कुछ ही डिवाइस पर उपलब्ध है और आपके फोन में ये Dual Audio, Audio Sharing या Multi-Device ब्लूटूथ जैसे नाम से हो सकता है।

    क्यों इतना खास है ये फीचर?

    दरअसल इस नए फीचर के आने से बाद अब आप सिर्फ एक फोन से ही दो लोग एक साथ गाने, पॉडकास्ट, ऑडियोबुक या फिल्में एन्जॉय कर सकते हैं। ये फीचर ब्लूटूथ LE Audio टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और QR कोड स्कैन करके कई डिवाइस में ऑडियो शेयर करने की सुविधा भी ऑफर करता है।

    यानी फ्रेंड्स के साथ ग्रुप लिसनिंग का एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो जाएगा। आप चाहें तो एक शेयर्ड प्लेलिस्ट भी बना सकते हैं या अपनी प्राइवेट ऑडियो स्ट्रीम का भी मजा ले सकते हैं।

    1 फोन से 2 हेडफोन कनेक्ट कैसे करें?

    • सबसे पहले अपने फोन की Settings में जाएं।
    • अब Bluetooth & Device Connections ओपन करें।
    • इसके बाद जो भी दो हेडफोन या ईयरबड्स कनेक्ट करने हैं, उन्हें पेयरिंग मोड में लाएं।
    • इसके बाद पहले हेडफोन को कनेक्ट करें।
    • अब दूसरे हेडफोन को भी पेयर कर लें।
    • इसके बाद Dual Audio, Share Audio या Audio Output जैसा ऑप्शन मिलेंगे।
    • इसे ऑन करते ही दोनों हेडफोन को Active Output के तौर पर सिलेक्ट कर लें।
    • इतना करते ही अब आप एक ही फोन से दो ब्लूटूथ हेडफोन में ऑडियो शेयर कर सकते हैं।

