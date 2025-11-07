Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PM Kisan की अगली किस्त के लिए जरूर कर लें Aadhaar से जुड़ा ये ऑनलाइन काम, वरना अटक सकते हैं पैसे

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 12:45 PM (IST)

    पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जल्द जारी होगी। योजना की लाभार्थी सूची में नाम होने के लिए पूर्ण ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग और बैंक डिटेल अपडेट करना अनिवार्य है। ऑनलाइन ई-केवाईसी के लिए pmkisan.gov.in पर जाएं या PMKISAN GoI ऐप का उपयोग करें। ऑफलाइन केवाईसी के लिए CSC सेंटर जाना होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की 21वीं किस्त जल्द ही किसानों को जारी कर दी जाएगी। अगर आपने अब तक ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग या बैंक डिटेल अपडेट नहीं किया है तो आपको 21वीं किस्त नहीं मिलेगी। पीएम किसान के लाभार्थियों की लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो तुरंत आधार से जुड़ा यह काम जरूर कर लें। इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है। आप घर बैठे ऑनलाइन ई-केवाईसी या आधार डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। यहां हम आपको ऑनलाइन ई-केवाईसी का तरीका बता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्यों जरूरी है e-KYC?

    e-KYC के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करती है कि किस्त का पैसा किसान के बैंक खाते में ही जाए। कई बार स्कैमर्स किसानों के डेटा में फर्जीवाड़ा कर देते हैं, जिससे उन्हें किस्त का पैसा नहीं मिलता है। इस फर्जीवाड़े को रोकने और किसान के अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफर हो इसके लिए ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग को जरूरी किया गया है। जब किसान के रिकॉर्ड सभी जगह एक जैसे होते हैं, तभी उनके खाते में पैसा ट्रांसफर होता है। ऐसे में ई-केवाईसी बेहद जरूरी है।

    PM Kisan के लिए e-KYC कैसे करें?

    • सबसे पहले आपको सरकारी वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
    • यहां होमपेज पर दाईं ओर e-KYC के बटन पर टैप करना है।  
    • नए पेज में आपको Aadhaar नंबर डालकर Search पर क्लिक करना है।
    • अब आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। इसे आपको सबमिट करने पर आपकी ई-केवाईसी पूरी हो जाएगी।

    मोबाइल ऐप से e-KYC कैसे करें?

    पीएम किसान योजना के लिए ई-केवाईसी सरकारी ऐप के जरिए भी की जा सकती है। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से PMKISAN GoI ऐप इंस्टॉल करनी है। यहां आप फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए ई-केवाईसी पूरी करवा सकते हैं। यहां आपको आधार नंबर डालकर ओटीपी वेरीफाई करना है। इसके बाद फेस स्कैन करके भी केवाईसी कर सकते हैं।

    ऑफलाइन e-KYC कैसे करें?

    पीएम किसान योजना के लिए केवाईसी ऑफलाइन माध्यम से भी करवा सकते हैं। इसके लिए आपको नजदीक के कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी में जाना होगा। यहां आप बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन करवाकर केवाईसी पूर्ण कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने साथ आधार कार्ड और बैंक पासबुक ले जाना जरूरी होगा।

    यह भी पढ़ें- PM Kisan Yojana: 21वीं किस्त मिलेगी या नहीं; कैसे करें लाभार्थी लिस्ट चेक और मोबाइल नंबर अपडेट?