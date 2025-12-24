iPhone में कुकीज और कैश कैसे करें क्लियर? बहुत कम लोग जानते हैं ये सीक्रेट ट्रिक
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप अपने आईफोन को स्मूथ और फास्ट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए समय-समय पर डिवाइस के कैश और कुकीज को क्लियर करना काफी ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर लोग ब्राउजर हिस्ट्री तो सेटिंग में जाकर डिलीट कर देते हैं, लेकिन iPhone सिस्टम कैश को क्लियर करने वाली एक खास ट्रिक के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। यह ट्रिक न सिर्फ आपके iPhone की स्पीड बढ़ा सकती है, बल्कि छोटी-मोटी ऐप ग्लिच और लैगिंग को भी फटाफट फिक्स कर देती है। चलिए पहले जानते हैं क्या है ये सीक्रेट ट्रिक...
क्या है ये सीक्रेट ट्रिक?
दरअसल iPhone में कैश क्लियर करने के लिए एक सिंपल बटन ट्रिक है, जो सिस्टम को रीफ्रेश कर सकती है। यह फीचर Apple द्वारा दिया गया है, लेकिन कंपनी इसे कहीं भी हाईलाइट नहीं करती। यही वजह है कि ज्यादातर लोगों को इस फीचर की जानकारी ही नहीं है।
कैसे करें iPhone में सिस्टम कैश क्लियर?
- इसके लिए सबसे पहले Volume Up बटन को एक बार प्रेस करें।
- तुरंत ही फिर Volume Down बटन को एक बार प्रेस करें।
- इसके बाद अब Power Button (Side Button) को लंबे टाइम तक दबाकर रखें।
- बटन को तब तक दबाए रखें, जब तक स्क्रीन पर Apple Logo दिखाई न दे।
- अब जैसे ही आपको स्क्रीन पर Apple Logo दिखाई दे तो Power Button को छोड़ दें।
- इतना करते ही फोन का सिस्टम कैश ऑटोमैटिकली क्लियर हो जाएगा।
- आपका iPhone रीफ्रेश होकर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा।
इस ट्रिक के कई फायदे
इस ट्रिक के कई फायदे हैं जैसे फोन की स्पीड बढ़ जाती है और फ्रीज या लैग की समस्या कम हो जाती है। साथ ही इस ट्रिक से कई ऐप्स के क्रैश होने की दिक्कत दूर हो जाती है। इसके अलावा इस ट्रिक से बैकग्राउंड सिस्टम कैश ऑटो क्लीन हो जाता है। इस प्रोसेस में आपके फोन का सारा डेटा भी सेफ रहेगा यानी फोटो, वीडियो, ऐप या डेटा डिलीट नहीं होगा।
