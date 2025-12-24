iPhone 18 Pro में होंगे ये 5 बड़े अपग्रेड, नए डिजाइन से लेकर जानें क्या-क्या बदलेगा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एप्पल अगले साल अपनी नई फ्लैगशिप iPhone 18 सीरीज लॉन्च करेगा। हालांकि अभी इस लॉन्च में करीब एक साल बाकी है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स और सप्लाई-चेन रिपोर्ट्स से आने वाले iPhone 18 Pro के कुछ फीचर्स को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि 2026 में जहां कंपनी अपना पहला फोल्डेबल iPhone लॉन्च कर सकती है।

इसके साथ ही iPhone 18 Pro और Pro Max मॉडल में भी कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। डिजाइन से लेकर परफॉर्मेंस तक यह मॉडल एक बड़ा अपग्रेड लेकर आने वाला है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

नया डिजाइन और छोटा Dynamic Island ऐसा कहा जा रहा है कि iPhone 18 Pro में हल्का-सा लेकिन ध्यान आकर्षित करने वाला डिजाइन चेंज देखने को मिल सकता है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन का फ्रंट पहले से ज्यादा क्लियर और क्लीन दिखाई दे सकता है। एप्पल अपने Face ID हार्डवेयर को डिस्प्ले के नीचे शिफ्ट कर सकता है, जिससे Dynamic Island का साइज और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा।

बैक डिजाइन और नए कलर ऐसा भी कहा जा रहा है कि iPhone 17 Pro की तरह अब अपकमिंग आईफोन मॉडल में भी टू-टोन डिजाइन से मिले मिले-जुले रिएक्शन के बाद एप्पल iPhone 18 Pro को ज्यादा यूनिफाइड रियर लुक में पेश कर सकता है। ग्लास बैक और एल्यूमिनियम फ्रेम के बीच बेहतर कलर ब्लेंड ऑफर किया जा सकता है।

A20 Pro चिप iPhone 18 Pro में एप्पल अपनी पावरफुल A20 Pro चिपसेट को पेश कर सकता है। यह चिप 2nm प्रोसेस पर बनी होगी और WMCM पैकेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। इससे डिवाइस की स्पीड, पावर एफिशिएंसी और ऑन-डिवाइस AI परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है।

कैमरा में Variable Aperture न सिर्फ डिजाइन बल्कि इस बार कैमरा सेक्शन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। iPhone 18 Pro में Variable Aperture वाला प्राइमरी कैमरा मिल सकता है। इससे यूजर्स अलग-अलग लाइटिंग कंडीशन्स और फोटोग्राफी स्टाइल के बेस पर एपर्चर चेंज कर सकेंगे।