Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Instagram पर कब कौन-सी रील देखी आसानी से चलेगा पता, कैसे चेक करें Watch History?

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 03:44 PM (IST)

    इंस्टाग्राम ने वॉच हिस्ट्री फीचर पेश किया है, जिससे यूजर्स अपनी पहले देखी गई रीलों को आसानी से ढूंढ सकेंगे। प्रोफाइल में 'Your Activity' सेक्शन में जाकर वॉच हिस्ट्री एक्सेस की जा सकती है। यूजर्स डेट रेंज और क्रिएटर के अनुसार रीलों को फिल्टर भी कर सकते हैं। पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जिससे रीलों को खोजना मुश्किल था।

    prefferd source google
    Hero Image

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Instagram पर एक बार देखी रील को दोबारा खोजना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में कई सारे यूजर्स अपने काम की रील को सेव करते हैं या फिर किसी के साथ शेयर कर देते हैं। अब इंस्टाग्राम पर नया फीचर आया है, जिसकी मदद से यूजर्स पहले देखी रील को फिर से देख सकते हैं। मेटा ने इंस्टाग्राम पर वॉच हिस्ट्री फीचर को पेश किया है। इस फीचर के जरिए यूजर्स पहले देखी रील को दोबारा आसानी से देख सकते हैं। यहां हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस नए फीचर को एक्सेस कर सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैसे इस्तेमाल करें इंस्टाग्राम का नया फीचर

    स्टेप 1: सबसे पहले प्रोफाइल पर जाना है। इसके लिए आपको दाईं ओर नीचे प्रोफाइल आइकन पर क्लिक अपना प्रोफाइल पेज ओपन करना है।

    स्टेप 2: अब आपको टॉप कॉर्नर पर दिख रहे मैन्यू (तीन हॉरिजेंटल लाइन वाले) आइकन पर क्लिक कर Settings and Activity पेज ओपन हो जाएगा।

    स्टेप 3: इस पेज को थोड़ा स्क्रॉल करने पर आपको Your Activity का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर टैप करें।

    स्टेप 4: Your Activity ऑप्शन में आपको Watch History का फीचर मिलेगा। यहां आप अपनी रील वॉच हिस्ट्री चेक कर सकते हैं।

    Instagram यूजर्स को अपनी वॉच हिस्ट्री को अलग-अलग तरीके से शॉर्ट करने का ऑप्शन देता है। यहां हम आपको इनके बारे में जानकारी दे रहे हैं।

    • यूजर्स डेट रेंज सलेक्ट कर रील वॉच हिस्ट्री चेक कर सकते हैं।
    • यूजर्स को डेट के साथ, आज या हफ्ते में देखी रील की हिस्ट्री देखने को भी मिलती है।
    • इंस्टाग्राम पर यूजर्स क्रोनोलोजिकल या रिवर्स ऑर्डर पर भी रील हिस्ट्री चेक कर सकते हैं।
    • इंस्टाग्राम रील वॉच हिस्ट्री में यूजर्स को क्रिएटर से भी फिल्टर करने का ऑप्शन मिलता है।

    क्यों जरूरी है ये फीचर

    इंस्टाग्राम पर यूजर्स पिछले काफी समय से Watch History फीचर की डिमांड कर रहे थे। अब तक यूजर्स यूजर्स पहले देखी रील को खोजने के लिए डेटा डाउनलोड करना पड़ता था। फिर उन्हें मैनुअली रील को खोजना पड़ता था। नया फीचर आने के बाद वे आसानी से रील को सर्च कर सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- Instagram में आया एक और नया फीचर: अब आसानी से ढूंढ सकेंगे पहले देखे गए Reels