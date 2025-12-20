सिर्फ एक कॉल या SMS से कैसे जानें अपना PF बैलेंस? इन बातों का भी रखें ध्यान

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपकी सैलरी से भी हर महीने प्रोविडेंट फंड (PF) के लिए कुछ हिस्सा कटता है और आप जानना चाहते हैं कि आपके PF अकाउंट में कितना पैसा जमा हुआ है, या आप समय-समय पर अपने PF अकाउंट का बैलेंस चेक करना चाहते हैं। तो आप यह काम सिर्फ एक कॉल या SMS से कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं।

जी हां, कभी-कभी टेक्निकल कारणों या ऑफिस की गलतियों की वजह से PF का पैसा अकाउंट में जमा नहीं होता है। ऐसे मामलों में बैलेंस रेगुलर चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको हर बार ऐप या वेबसाइट पर लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके कुछ ही मिनटों में अपना PF बैलेंस चेक कर सकते हैं। आइए आज इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

मिस कॉल से कैसे पता करें PF बैलेंस आप EPFO के जरिए मिस्ड कॉल से भी अपना PF बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके लिए, बस अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9966044425 नंबर पर मिस्ड कॉल दें। कॉल दो बार बजेगी और फिर अपने आप कट जाएगी। थोड़ी देर बाद आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS मिल जाएगा जिसमें आपके PF बैलेंस की सारी जानकारी होगी। ध्यान रहे कि आपको कॉल काटने की जरूरत नहीं है यह कॉल अपने आप कट जाएगी।

SMS से कैसे पता करें PF बैलेंस मिस्ड कॉल देने के अलावा, आप SMS के जरिए भी अपना PF अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके लिए, बस अपने मोबाइल फोन पर एक मैसेज टाइप करना होगा। मैसेज में EPFOHO UAN नंबर टाइप करें, उसके बाद इसे 7738299899 नंबर पर भेज दें। आपको जल्द ही SMS के जरिए अपने PF अकाउंट की डिटेल्स मिल जाएंगी। ध्यान दें कि आपको UAN नंबर टाइप करने से पहले EPFOHO के बाद एक स्पेस देना होगा।