Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IndiGo फ्लाइट का स्टेटस चेक करने का ये रहा तरीका, चंद स्टेप्स में होगा काम

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 11:30 AM (IST)

    बीते कुछ दिनों से IndiGo की फ्लाइट देरी से उड़ने या कैंसल होने से हजारों यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ा है। अगर आप भी जल्द यात्रा करने के बारे ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    IndiGo फ्लाइट का स्टेटस चेक करने का तरीके यहां जानें। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। बीते कुछ दिनों से IndiGo के यात्रियों को काफी शहरों में लगातार फ्लाइट कैंसल होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली और बेंगलुरु से लेकर कोलकाता और हैदराबाद तक, सैकड़ों फ्लाइट या तो कैंसल हो गई हैं या लेट हो गई हैं, जिससे हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंस रह गए। उन्हें ये साफ तौर पर पता भी चल पाया उनकी अगली फ्लाइट कब टेक ऑफ करेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अगर आप जल्द ही यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति आपके साथ भी हो सकती है। ऐसे में आप या तो एयरलाइन की वेबसाइट या सीधे ऐप से अपनी इंडिगो फ्लाइट का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। इसका तरीका हम यहां आपको बताने जा रहे हैं।

    वेबसाइट के जरिए IndiGo फ्लाइट का स्टेटस कैसे चेक करें?

    चाहे आपकी फ्लाइट लेट हो, कैंसल हो, या समय पर चल रही हो, लाइव स्टेटस इंडिगो की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध रहती है। वेबसाइट का इस्तेमाल करके इसे ऐसे चेक करें:

    • सबसे पहले, goindigo.com या goIndiGo.in पर जाएं
    • फिर, टॉप मेनू से फ्लाइट स्टेटस पर क्लिक करें और अपना सर्च मेथड चुनें:
    • - फ्लाइट नंबर: आपको अपना छह-कैरेक्टर का फ्लाइट कोड (6E से शुरू होता है) और ट्रैवल डेट डालनी होगी।
    • - रूट: अगर आपको अपना फ्लाइट नंबर नहीं पता है, तो आप डिपार्चर सिटी, अराइवल सिटी और डेट भी चुन सकते हैं।
    • अब, बस सर्च पर क्लिक करें।

    इसके बाद, आपका लाइव स्टेटस शेड्यूल्ड टाइम, रिवाइज्ड टाइम, टर्मिनल, गेट डिटेल्स और आपकी फ्लाइट ऑन टाइम, डिलेड, डिपार्टेड, लैंडेड या कैंसल है, ये सब दिखाएगा। डिलेड फ्लाइट्स को आमतौर पर हाइलाइट किया जाता है।

    मोबाइल ऐप पर इंडिगो फ्लाइट का स्टेटस कैसे चेक करें?

    इंडिगो फ्लाइट का स्टेटस चेक करने के लिए ऐप एक और आसान ऑप्शन है:

    • Play Store या App Store से ऑफिशियल इंडिगो ऐप डाउनलोड करें और ओपन करें।
    • होम स्क्रीन पर फ्लाइट स्टेटस पर टैप करें।
    • फ्लाइट नंबर या रूट की डिटेल डालें।
    • Search/Check Status पर टैप करें।
    • आपको रियल-टाइम डिपार्चर और अराइवल अपडेट के साथ-साथ टर्मिनल में होने वाले किसी भी बदलाव के बारे में पता चलेगा।
    • तुरंत अलर्ट पाने के लिए, ऐप नोटिफिकेशन चालू रखें।

    इंडिगो की फ्लाइटें क्यों कैंसल हो रही हैं?

    एयरलाइन के मुताबिक, ये रुकावटें ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से हैं, जिसमें अपडेटेड रोस्टरिंग नियमों की वजह से क्रू की कमी, टेक्नोलॉजी से जुड़ी देरी और फ्लाइट शेड्यूल में चल रहे बदलाव शामिल हैं।

    रिपोर्ट के मुताबिक, इंडिगो ने रेगुलेटर को बताया है कि वह अपने शेड्यूल को स्टेबल करने के लिए कुछ समय के लिए ऑपरेशन कम करेगा और फरवरी की शुरुआत तक नॉर्मल ऑपरेशन शुरू होने की उम्मीद है। तब तक और भी कैंसिलेशन या देरी हो सकती है।

    यह भी पढ़ें: Cloudflare Outage से फिर ठप हुई कई वेबसाइट, BookMyShow, Canva और Groww के यूजर्स हुए परेशान