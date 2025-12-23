हीटर का बिजली खर्च कैसे करें कैलकुलेट? तरीका जान लो...नहीं तो बिल देखकर आ जाएंगे चक्कर!

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों में रूम गर्म करने से सभी हीटर का इस्तेमाल करते हैं। हीटर के इस्तेमाल से जहां सर्दियों में कुछ राहत मिलती है, लेकिन यह जेब पर भारी पड़ता है। अलग-अलग हीटर्स में बिजली की खपत भी अलग होती है। यहां हम आपको बताएंगे कि कौन-सा हीटर कितनी बिजली की खपत करता है और आपको कितना बिल आ सकता है। इससे आप अपने जरूरत के मुताबिक बेस्ट हीटर का चुनाव कर सकते हैं, जिससे बिजली का खर्च ज्यादा नहीं होगा।

हीटर का बिजली खर्च कैसे कैलकुलेट करें? अगर आप रूम हीटर के बिजली खर्च को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले चेक करें यह कितने वाट का है। मार्केट में 800W से 1200W तक के रूम हीटर उपलब्ध हैं। अब अगर आपके पास 1200-वाट का हीटर है और 5 घंटे रोज चलाते हैं तो आप इसे वाट-आवर (watt-hour) की गणना कर सकते हैं।





उदाहरण के लिए - 1200 वाट को 5 घंटे से मल्टीप्लाई करने पर यह 6000 watt-hours के बराबर होगा।



अब आपको वाट आवर को 1000 किलोवाट से डिवाइड करना है, जिससे आप खर्च होने वाली यूनिट पता कर सकते हैं।



6000 watt-hours / 1000 kilowatts = 6



यानी अगर आप 1200W वाले हीटर को 5 घंटे रोजाना चलाते हैं तो आपके 6 यूनिट खर्च होगी। अब आपके प्रति यूनिट बिजली की कीमत से हीटर के बिल की गणना कर सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में बिजली 10 रुपये प्रति यूनिट है। ऐसे में आपको हीटर चलाने के लिए हर दिन 60 रुपये और महीने 1800 रुपये बिजली का बिल देना होगा।

कम बिजली की खपत कर हीटर कैसे चलाएं? हीटर खरीदते समय ध्यान दें कि उसमें वाट नॉब जरूर हो। इससे आप बिजली की खपत को कंट्रोल कर सकते हैं। शुरुआत में फुल पावर के बाद जब कमरा थोड़ा गर्म हो जाए तो वाट नॉब से पावर कम कर सकते हैं। इसके साथ ही छोटे रूम में यूज करने पर वाट कम कर सकते हैं। इससे बिजली की खपत कम होगी।