    एक नजर में हो जाएगा याद, नहीं भूलेंगे दोस्त; ऑनलाइन ऐसे खरीदें Jio का VIP नंबर

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 08:00 AM (IST)

    Jio VIP Number: काफी लोगों को अपने लिए VIP मोबाइल नंबर खरीदना पसंद होता है। पहले, अगर आपको अपने लिए कोई खास VIP नंबर चाहिए होता था, तो ये एक लंबा प्रो ...और पढ़ें

    Jio का VIP नंबर खरीदने का तरीका यहां जानें। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Jio, भारत के जाने-माने टेलीकॉम प्रोवाइडर्स में से एक है, जो यूजर्स को अपनी Jio Choice Number सर्विस के जरिए एक खास या फैंसी मोबाइल नंबर चुनने की सुविधा देता है। चाहे आपको अपनी बर्थ डेट, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन या बस याद रखने में आसान सीक्वेंस वाला नंबर चाहिए, Jio इसे आसानी से ऑफर करता है। ये सर्विस प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों यूजर्स के लिए है, जिससे ये पक्का होता है कि हर कोई अपने मोबाइल एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज कर सके। आइए जानते हैं Jio Choice Numbers को पाने का तरीका।

    Jio Choice Number क्या है?

    Jio Choice Number एक कस्टमाइज्ड मोबाइल नंबर है जिसे यूजर्स अपनी पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं। रैंडम नंबर दिए जाने के बजाय, कस्टमर एक यूनिक कॉम्बिनेशन वाला फैंसी नंबर चुन सकते हैं, जैसे कि बार-बार आने वाले डिजिट, कोई खास पैटर्न या कोई ऐसा नंबर जिसका पर्सनल महत्व हो। ये सर्विस उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो एक खास पहचान चाहते हैं, ऐसे बिजनेस जो आसानी से याद रखने वाला कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढ रहे हैं, या जो अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन जैसा नंबर पसंद करते हैं।

    Jio कई तरह के फैंसी नंबर देता है, जिनमें शामिल हैं:

    • VIP नंबर: खास पैटर्न या बार-बार आने वाले डिजिट वाले प्रीमियम नंबर।
    • लकी नंबर: जन्म की तारीख, सालगिरह या पर्सनल पसंद के आधार पर नंबर।
    • बिजनेस नंबर: प्रोफेशनल और कंपनियों के लिए आसानी से याद रहने वाले कॉम्बिनेशन।

    Jio चॉइस नंबर कैसे पाएं?

    Jio कस्टमर्स को चॉइस नंबर पाने के कई तरीके देता है। चाहे आप ऑनलाइन तरीका पसंद करें या ऑफलाइन खरीदना। फिलहाल हम यहां आपको ऑनलाइन तरीका बताने जा रहे हैं, जिससे आप Jio चॉइस नंबर पा सकते हैं।

    Jio वेबसाइट से Jio चॉइस नंबर ऑनलाइन कैसे खरीदें?

    • www.jio.com पर जाएं और 'चॉइस नंबर' सेक्शन में जाएं।
    • सर्च फीचर का इस्तेमाल करें और अपना पसंदीदा नंबर चुनें।
    • वेरिफिकेशन के लिए OTP पाने के लिए अपना मौजूदा कॉन्टैक्ट नंबर डालें।
    • वेरिफिकेशन होने के बाद, नंबर चुनें और चेकआउट के लिए आगे बढ़ें।
    • आप या तो होम डिलीवरी का ऑप्शन चुन सकते हैं या पास के Jio स्टोर से SIM ले सकते हैं।
    • अपना KYC पूरा करने और नया नंबर एक्टिवेट करने के लिए जरूरी आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ दें। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद, आपके चुने हुए नंबर वाला नया SIM जारी कर दिया जाएगा।

    My Jio ऐप से Jio Choice नंबर कैसे खरीदें?

    Play Store या App Store से My Jio ऐप डाउनलोड करें और खोलें।
    अपना मौजूदा Jio नंबर इस्तेमाल करें या नया अकाउंट बनाएं।
    ऐप मेन्यू में, ‘Fancy Number’ या ‘Choice Number’ सेक्शन देखें।
    अवेलेबिलिटी चेक करें और अपना पसंदीदा कॉम्बिनेशन चुनें।
    अपना मोबाइल नंबर डालें और OTP से रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करें।
    कुछ VIP नंबर के लिए एक्स्ट्रा फीस लग सकती है।
    SIM कार्ड पाने का अपना पसंदीदा तरीका चुनें।
    जरूरी डॉक्यूमेंट दें और वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करें।

    फैंसी Jio नंबर के फायदे

    पर्सनलाइज्ड पहचान: अपनी पसंद के हिसाब से एक यूनिक नंबर के साथ सबसे अलग दिख सकते हैं।
    याद रखने में आसान: उन बिजनेस और लोगों के लिए उपयोगी है जो एक सिंपल और अट्रैक्टिव नंबर चाहते हैं।
    बढ़ी हुई ब्रांड वैल्यू: प्रोफेशनल और बिजनेस एक खास नंबर से फायदा उठा सकते हैं जो ब्रांड पहचान को मजबूत करता है।
    खास मौकों के लिए बढ़िया: ऐसा नंबर चुनें जो किसी खास तारीख या लकी कॉम्बिनेशन को दिखाता हो।
    VIP ट्रीटमेंट: प्रीमियम पसंद के नंबरों के साथ एक्स्ट्रा फायदे मिल सकते हैं, जिससे वे और कीमती बन जाते हैं।

