आधार में जानकारी को वेरिफाई करना होगा आसान, बस फॉलो करें ये स्टेप्स, मिनटों में हो जाएगा काम

नई दिल्ली, टेक डेस्क। आधार कार्ड हमारे जरूरी दस्तावेजों में से एक है, जिसकी हमें हर समय जरूरत पड़ती रहती है। ऐसे में इसका अपडेट रहना जरूरी है। आधार में फोन नंबर और ईमेल को जोड़ना इसी प्रक्रिया में से एक है। यानी कि यह यूजर्स की आधार से संबंधित सबसे आम समस्याओं में से एक है, इसको हल करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने एक नई सेवा शुरू की है जो नागरिकों को यह जांचने की अनुमति देती है कि कौन सा मोबाइल नंबर और ईमेल उनके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है।

इस सर्विस को शुरू करते हुएUIDAI ने कहा कि यह देखने में आया है कि कई यूजर्स इस बारे में जागरूक या सुनिश्चित नहीं हैं कि उनका कौन सा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आधार से जुड़ा हुआ है। नई सुविधा का उद्देश्य उसी समस्या को हल करना है।

अगर आप अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर और ईमेल पते के बारे में निश्चित नहीं हैं, तो यहां आपको बताया गया है कि आप कैसे पता कर सकते हैं। इसके अलावा, हम आपको वे सभी चीजें भी बताएंगे जो आप इस 'मोबाइल/ईमेल एड्रेस वेरिफाई' सेवा के साथ कर सकते हैं।

अपडेट के समय क्या करें

'मोबाइल/ईमेल एड्रेस वेरिफाई सर्व्स' का उद्देश्य यूजर्स को यह जांचने देना है कि उनका कौन सा फोन नंबर उनके आधार से जुड़ा हुआ है। यह सुविधा यूजर्स को उनके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों की जांच करने की अनुमति देती है। यह निवासियों को आधार से जुड़े उनके फोन नंबर के अंतिम तीन अंक भी दिखाता है ताकि उन्हें पहचानने में मदद मिल सके।

अपडेट के समय क्या ना करें

भले ही आधार धारक लिंक किए गए मोबाइल नंबर और ईमेल पते की जांच कर सकते हैं, लेकिन सुविधा उपयोगकर्ताओं को उन्हें बदलने की अनुमति नहीं देती है। ऐसा करने के लिए वे प्रमाण के रूप में उचित दस्तावेज के साथ निकटतम आधार केंद्र पर जा सकते हैं।

आधार से जुड़े मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस की जांच

सबसे पहले “https://myaadhaar.uidai.gov.in/” खोलें।

फिर 'मेरा आधार' विकल्प पर क्लिक करें और 'वेरिफाई ईमेल/मोबाइल नंबर' विकल्प चुनें

अब, इन विकल्पों के चुनें।

मोबाइल नंबर वेरिफाई करने के लिए ' वेरिफाई मोबाइल नंबर' चुनें

ईमेल पता वेरिफाई करने के लिए: 'वेरिफाई ईमेल एड्रेस चुनें'

फिर आधार संख्या, मोबाइल नंबर / ईमेल पता और कैप्चा जैसे विवरण दर्ज करें।

इसके बाद ओटीपी भेजें पर क्लिक करें और मिलने वाला ओटीपी दर्ज करें।

अगर दर्ज किया गया फोन नंबर या ईमेल एड्रेस किए गए आधार नंबर से जुड़ा नहीं है, तो यह यूजर्स को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहेगा। अगर यह सत्यापित/लिंक है, तो आपको एक संदेश दिखाई देगा, जिसमें the mobile number you have entered is already verified with our records', लिखा होगा और यह आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है।