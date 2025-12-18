Language
    AI और पावरफुल चिपसेट से कैसे बढ़ रही है स्मार्टफोन की स्मार्टनेस, 7 पॉइंट्स में समझिए

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 06:00 PM (IST)

    स्मार्टफोन में प्रोसेसर की भूमिका महत्वपूर्ण है, खासकर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलिट जेन 5 और मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 जैसे चिपसेट। ये प्रोसेसर फोन को ...और पढ़ें

    Hero Image

    AI और पावरफुल चिपसेट से कैसे बढ़ रही है स्मार्टफोन की स्मार्टनेस, पॉइंट्स में समझिए 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज स्मार्टफोन रोजमर्रा की जिंदगी का जरूरी आ हिस्सा बन चुके हैं काम, पढ़ाई, एंटरटेनमेंट, इंटरनेट मीडिया, बैंकिंग और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तक हर काम इन्हीं पर निर्भर हैं। ऐसे में प्रोसेसर की भूमिका पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। अगर एंड्रॉयड स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, तो आपने क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन मीडियाटेक के डाइमेंसिटी प्रोसेसर के नाम जरूर सुने होंगे। आज के स्मार्टफोन मार्केट में दो सबसे पावरफुल चिपसेट हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलिट जेन 5 और मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500। ये दोनों प्रोसेसर फोन को ज्यादा तेज, ज्यादा स्मार्ट और पावर एफिशिएंट बनाने के लिए तैयार किए गए हैं। नए फ्लैगशिप प्रोसेसर ने स्मार्टफोन की पावर, स्पीड और इंटेलिजेंस को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है।

    नए प्रोसेसर से बढ़ी परफॉर्मेंस

    इन चिपसेट्स ने स्मार्टफोन को काफी स्मूथ और तेज बना दिया है। दोनों प्रोसेसर उएनएम टीएसएमसी प्रोसेस नोड पर बनाए गए हैं, जिससे ये कम पावर में ज्यादा पावरफुल परफार्मेंस दे पाते हैं। एप्स तेज खुलते हैं, बैकग्राउंड में कई टास्क बिना रुकावट चलते हैं और फोन हैवी टास्क में भी रेस्पॉन्सिव रहता है।

    CPU की नई ताकत

    क्वालकाम स्नैपड्रैगन 8 एलिट जेन 5 में औरयोन कोर का उपयोग किया गया है, जो 4.61 गीगाहर्ट्ज तक की स्पीड देता है। वहीं डाइमेंसिटी 9500 सी 1 अल्ट्रा कोर 4.21 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं। इन हाई क्लॉक-रेट कोर की वजह से फोन की सिंगल-कोर और मल्टी-कोर दोनों परफार्मेस बेहतर हो गई है।

    गेमिंग अनुभव अब और दमदार

    गेमिंग में स्मार्टफोन की असली टेस्टिंग होती है और इन दोनों प्रोसेसर ने इस एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल दिया है। स्नैपड्रैगन 8 एलिट जेन 5 में नया एड्रिनो 840 जीपीयू दिया गया है जिसकी रेंडरिंग स्पीड पहले से काफी अधिक है। वहीं, डाइमेंसिटी 9500 में माली जी 1 अल्ट्रा जीपीयू है, जो हाई एंड ग्राफिक्स और रे-ट्रेसिंग को बेहद स्मूथ तरीके से संभालने में सक्षम है। ग्राफिक्स ज्यादा साफ दिखाई देते हैं, फ्रेम ड्रॉप कम होते हैं और लंबे समय तक खेलने पर भी फोन का तापमान स्थिर बना रहता है। इससे अब स्मार्टफोन पर कंसोल जैसी गेमिंग संभव हो गई है।

    AI पावर और स्मार्ट फीचर्स

    इन दोनों चिपसेट्स ने स्मार्टफोन की AI क्षमताओं को भी काफी बढ़ा दिया है। स्नैपड्रैगन 8 एलिट जेन 5 का हेक्सागोन एनपीयू पहले से 37 प्रतिशत तेज AI प्रोसेसिंग देता है। वहीं मीडियाटेक एनपीयू 990 दो गुना तेज AI टास्क चला सकता है और पावर भी कम खर्च करता है। इससे फोन में लैंग्वेज ट्रांसलेशन, AI फोटो एडिटिंग, फेस रिकॉग्निशन, बैटरी मैनेजमेंट और एप प्रेडिक्शन जैसे फीचर्स पहले से ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। वहीं कई काम अब फोन खुद सीखकर और बोहतर तरीके से पूरा करने लगा है।

    कैमरा प्रोसेसिंग में वहा सुधार

    नया कैमरा आइएसपी स्मार्टफोन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को एक नई ऊंचाई पर ले गया है। स्नैपड्रैगन 8 एलिट जेन 5 में 20-बिट स्पेक्ट्रा ट्रिपल आईपीएस दिया गया है, जो कम रोशनी में भी शानदार तस्वीरें कैप्चर करने में मदद करता है। 320 मेगापिक्सल तक के कैमरा सपोर्ट और 4K वीडियो रिकार्डिंग को अब स्मार्टफोन आसानी से संभाल सकते हैं।

    बेहतर बैटरी लाइफ और थर्मल मैनेजमेंट

    इन दोनों चिपसेट्स में पावर मैनेजमेंट इतना बेहतर है कि भारी उपयोग के बावजूद फोन आसानी से दिन भर साथ देता है। उएनएम प्रोसेस की वजह से बैटरी कम खर्च होती है और हीट जनरेशन भी बहुत कम होता है। इस वजह से फोन लंबे समय तक तेज परफार्मेस देता रहता है और ज्यादा गर्म भी नहीं होता है।

    डाइमेंसिटी 9500 का इमेजिक 1190 आइपीएस एआई आधारित फोकस, ट्रैकिंग और डिनाइजिंग तकनीक देता है, जिससे वीडियो और फोटो दोनों में स्थिरता और क्लेरिटी बढ़ जाती है। फोटोग्राफी कैमरा हार्डवेयर पर निर्भर नहीं रही, बल्कि एआइ और आइएसपी से स्मार्टफोन पहले से कहीं ज्यादा पेशेवर परिणाम देने लगे हैं।

    कनेक्टिविटी में नई रफ्तार

    इन प्रोसेसर में लगे नया 5G माडम और WiFi 7 सपोर्ट की वजह से इंटरनेट कनेक्शन पहले से ज्यादा तेज और स्थिर हो गया है। 12.5Gbps तक की डाउनलोड स्पीड सपोर्ट करने वाला मॉडेम, वाईफाई 7 और ब्लूटूथ 5.4 जैसी नई तकनीकें इन प्रोसेसर को भविष्य के लिए तैयार बनाती हैं।

    — संतोष आनंद  

     