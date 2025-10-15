Language
    खरीद लाएं बस ये वाला AC: सर्दियों में नहीं पड़ेगी हीटर की जरूरत, गर्मियों का भी पक्का इलाज!  

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 06:00 PM (IST)

    आजकल बाजार में विशेष एयर कंडीशनर (AC) उपलब्ध हैं जो गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में उपयोगी हैं। ये AC हीट पंप तकनीक से लैस हैं, जो सर्दियों में हीटर का काम करते हैं और गर्मियों में ठंडक देते हैं। इससे अलग से हीटर खरीदने की जरूरत नहीं होती और ऊर्जा की बचत भी होती है। ये AC पूरे साल आरामदायक तापमान प्रदान करते हैं।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। इस महीने की शुरुआत से ही मौसम में काफी ज्यादा बदलाव आया है। खासकर सुबह और रात में अब सर्दी महसूस होने लगी है। अब वो दिन भी दूर नहीं जब लोग घर को गर्म रखने के लिए हीटर खरीदेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा स्मार्ट डिसीजन लें और हीटर की जगह Hot एंड Cold AC खरीद लें, तो इससे न सिर्फ आपका पैसा बचेगा, बल्कि सर्दी और गर्मी दोनों का पक्का इलाज हो जाएगा। इस तरह का AC आपके दोनों मौसमों की जरूरतें एक साथ पूरी कर देगा। आइए जानते हैं आखिर Hot एंड Cold AC क्या होते हैं और क्यों ये रेगुलर हीटर से बेहतर हैं। चलिए इसके बारे में जानें...

    क्या हैं Hot & Cold AC?

    दरअसल Hot & Cold AC ऐसे खास एयर कंडीशनर होते हैं जिन्हें आप दोनों मौसमों में यूज कर सकते हैं इनमें गर्मियों में ठंडी हवा के लिए कूल मोड और सर्दियों में गर्माहट के लिए हॉट मोड मिलता है। इसका मतलब है कि एक ही मशीन से आपको हीटिंग और कूलिंग दोनों की सुविधा मिलने वाली है। इसे आप 'एक में दो फायदों वाली डील' भी कह सकते हैं।

    पैसों की भी होगी बचत

    अगर आप Hot एंड Cold AC लेते हैं, तो आपको अलग-अलग मौसम के लिए अलग-अलग डिवाइस खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी इससे आपका एक बार का इन्वेस्टमेंट दोनों सीजन में काम आएगा। खास बात यह है कि इससे AC को सालभर यूज करने से उसकी मेंटेनेंस और परफॉर्मेंस दोनों बेहतर बनी रहेगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में AC बंद रहने से इसमें खराबी आ सकती है।

    बिजली की खपत भी होगी कम

    अगर आप ये Hot & Cold AC लेते हैं तो इनसे बिजली की खपत भी कम होगी क्योंकि ज्यादातर AC इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, जिससे बिजली की खपत काफी कम हो जाती है। जबकि रेगुलर हीटर अब भी पुरानी टेक्नोलॉजी पर चलते हैं और ज्यादा बिजली खर्च करते हैं। ऐसे में Hot & Cold AC का इस्तेमाल करने से आपको बिजली के बिल की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।

