फोन 100% चार्ज के बाद भी बैटरी टिकती नहीं? आज ही बदलें ये 5 सेटिंग्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी अपने फोन की खराब बैटरी लाइफ से परेशान हैं? डिवाइस को 100% चार्ज करने के बाद भी बैटरी पूरे दिन नहीं चलती, तो आज हम आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताएंगे जिन्हें बंद करके आप अपने फोन के बैटरी बैकअप को काफी बेहतर बना सकते हैं। यूजर्स अक्सर इन सेटिंग्स को ऑन छोड़ देते हैं, जिसके कारण बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। अगर सही तरीके से इसे मैनेज किया जाए, तो आप अपने फोन को अपग्रेड किए बिना या पावर बैंक का इस्तेमाल किए बिना अपने डिवाइस से बेहतर बैटरी लाइफ ले सकते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

Auto-Sync और Cloud Backup अगर आप अपने डिवाइस पर डेटा सेव करने के लिए क्लाउड सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑटो-सिंक सेटिंग को बंद कर देना बेहतर होगा। इस सेटिंग को ऑन रखने से लगातार इंटरनेट और प्रोसेसर रिसोर्स इस्तेमाल होंगे। अगर आपका डिवाइस दिन में कई बार बैकअप ले रहा है, तो यह बैटरी जल्दी खत्म होने का एक बड़ा कारण हो सकता है। ऑटो-सिंक को दिन में सिर्फ एक बार, एक तय समय पर चलने के लिए सेट करें।

Always-On Display और Edge Lighting आजकल, ज्यादातर डिवाइस Always-On Display और एज लाइटिंग जैसे फीचर्स के साथ आते हैं, जो डिफ़ॉल्ट चालू रहते हैं। हालांकि, ये फीचर्स फोन की स्क्रीन को पूरी तरह से बंद होने से रोकते हैं, जिससे बैटरी तेजी से खत्म होती है। सेटिंग्स में इन्हें बंद करके आप अपने डिवाइस की बैटरी लाइफ को काफी बेहतर बना सकते हैं।

Location Accuracy Mode आजकल, कई डिवाइस में लोकेशन एक्यूरेसी मोड भी होता है जो GPS के साथ-साथ वाई-फाई और मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करके आपकी सटीक लोकेशन दिखाता है। हालांकि, अगर आपको सिर्फ बेसिक लोकेशन जानकारी चाहिए, तो आप सेटिंग्स में जाकर इस मोड को बंद कर सकते हैं।

सिस्टम वाइब्रेशन के साथ Sound Effects बहुत से लोग अभी भी बैटरी बचाने के लिए सिर्फ फोन का वाइब्रेशन ऑफ कर देते हैं, लेकिन कीबोर्ड साउंड और सिस्टम साउंड भी प्रोसेसर को बार-बार एक्टिवेट करते हैं। अगर आप सच में बैटरी बचाना चाहते हैं, तो आपको ये साउंड इफेक्ट और टच साउंड भी बंद कर देने चाहिए। इससे आपके फोन की बैटरी लाइफ में काफी सुधार होगा।