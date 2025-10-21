हीटर Vs हॉट एंड कोल्ड AC: कौन-सा बेहतर और कहां होगी ज्यादा बचत?

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। मौसम धीरे-धीरे बदल रहा है और सर्दी का एहसास होने लगा है। ऐसे में कई लोग अपने घरों और दफ्तरों को गर्म रखने के लिए हीटर या गर्म-ठंडे एयर कंडीशनर की तलाश में लग जाते हैं, लेकिन कई लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन-सा उपकरण खरीदना बेहतर होगा। दरअसल, दोनों ही कमरे को गर्म तो करते हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका और उनका अनुभव बिल्कुल अलग होगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इनमें से आपके लिए कौन-सा बेहतर रहेगा...

Heater Vs Hot Ac: कैसे करता है काम? हीटर सीधे बिजली की कॉइल से गर्मी पैदा करता है। इसका फायदा यह है कि छोटे कमरे में फटाफट गर्म कर देता है। ये डिवाइस तेजी से काम करता है और फटाफट गर्म माहौल देता है। जबकि दूसरी तरफ हॉट एंड कोल्ड AC हीट पंप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। यह कमरे में गर्म हवा को धीरे-धीरे फैलाता है, जिससे बड़े रूम में भी एकसमान गर्मी मिलती है। अगर आपको ज्यादा और लंबे टाइम तक गर्मी चाहिए, तो हॉट एंड कोल्ड AC बेहतर ऑप्शन है।

कौन सस्ता और रखरखाव में है आसान? देखा जाए तो हीटर की कीमत आम तौर पर काफी कम होती है और इसका रखरखाव भी बेहद आसान होता है। अगर कोई खराबी आ जाती है, तो इसे कम खर्च में ठीक करवाया जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ हॉट एंड कोल्ड AC की शुरुआती कीमत ज्यादा होती है और इसे साल में दो-तीन बार सर्विस की जरूरत पड़ सकती है। खराब होने पर इसकी मरम्मत भी काफी महंगी पड़ सकती है।