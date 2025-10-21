Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हीटर Vs हॉट एंड कोल्ड AC: कौन-सा बेहतर और कहां होगी ज्यादा बचत?

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 11:00 AM (IST)

    मौसम बदल रहा है और लोग हीटर या हॉट एंड कोल्ड AC में से बेहतर विकल्प खोज रहे हैं। हीटर जल्दी गर्मी देता है, जबकि AC धीरे-धीरे और लंबे समय तक गर्मी प्रदान करता है। हीटर सस्ता है, लेकिन AC पूरे साल काम आता है और बिजली की बचत करता है। चुनाव आपकी जरूरत पर निर्भर करता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हीटर Vs हॉट एंड कोल्ड AC: कौन-सा बेहतर और कहां होगी ज्यादा बचत?

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। मौसम धीरे-धीरे बदल रहा है और सर्दी का एहसास होने लगा है। ऐसे में कई लोग अपने घरों और दफ्तरों को गर्म रखने के लिए हीटर या गर्म-ठंडे एयर कंडीशनर की तलाश में लग जाते हैं, लेकिन कई लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन-सा उपकरण खरीदना बेहतर होगा। दरअसल, दोनों ही कमरे को गर्म तो करते हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका और उनका अनुभव बिल्कुल अलग होगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इनमें से आपके लिए कौन-सा बेहतर रहेगा...

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Heater Vs Hot Ac: कैसे करता है काम?

    हीटर सीधे बिजली की कॉइल से गर्मी पैदा करता है। इसका फायदा यह है कि छोटे कमरे में फटाफट गर्म कर देता है। ये डिवाइस तेजी से काम करता है और फटाफट गर्म माहौल देता है। जबकि दूसरी तरफ हॉट एंड कोल्ड AC हीट पंप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। यह कमरे में गर्म हवा को धीरे-धीरे फैलाता है, जिससे बड़े रूम में भी एकसमान गर्मी मिलती है। अगर आपको ज्यादा और लंबे टाइम तक गर्मी चाहिए, तो हॉट एंड कोल्ड AC बेहतर ऑप्शन है।

    कौन सस्ता और रखरखाव में है आसान?

    देखा जाए तो हीटर की कीमत आम तौर पर काफी कम होती है और इसका रखरखाव भी बेहद आसान होता है। अगर कोई खराबी आ जाती है, तो इसे कम खर्च में ठीक करवाया जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ हॉट एंड कोल्ड AC की शुरुआती कीमत ज्यादा होती है और इसे साल में दो-तीन बार सर्विस की जरूरत पड़ सकती है। खराब होने पर इसकी मरम्मत भी काफी महंगी पड़ सकती है।

    कहां होगी बिजली बचत?

    हालांकि हीटर सिर्फ सर्दियों में काम आता है, लेकिन हॉट एंड कोल्ड AC पूरे साल इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सर्दियों में गर्मी और गर्मियों में ठंडक दे सकता है। इससे अलग-अलग डिवाइस खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ती और लंबे टाइम में बिजली की बचत भी होगी।

    यह भी पढ़ें- खरीद लाएं बस ये वाला AC: सर्दियों में नहीं पड़ेगी हीटर की जरूरत, गर्मियों का भी पक्का इलाज!  