ज्यादा GST भरना पड़े तो तुरंत भेजें WhatsApp पर मैसेज, याद कर लें ये नंबर

22 सितंबर से देशभर में GST की नई दरें लागू होने के बाद फ्रिज टीवी और एयर कंडीशनर जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सस्ते हो गए हैं जिन पर GST 28% से घटकर 18% हो गया है। अगर दुकानदार अभी भी पुरानी दर ले रहे हैं तो सरकार ने WhatsApp के जरिए शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दी है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में 22 सितंबर से GST की नई दरें लागू हो गई हैं। इन नई दरों के लागू होने के बाद फ्रिज, टीवी, प्रोजेक्टर और एयर कंडीशनर जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सस्ते हो गए हैं और इन पर लगने वाला 28% GST घटकर 18% हो गया है। हालांकि कई जगह उपभोक्ता ऐसी शिकायत भी कर रहे हैं कि दूकान वाले अभी भी पुरानी दर यानी 28% GST ले रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो सरकार ने आपके लिए शिकायत दर्ज कराने का एक आसान तरीका उपलब्ध करा दिया है। जी हां आप बेहद आसानी से इसकी शिकायत WhatsApp के जरिए भी कर सकते हैं। चलिए आज हम आपको इसी बारे में विस्तार से बताते हैं...

इस नंबर पर कर दें शिकायत सरकार ने शिकायत दर्ज कराने के लिए एक WhatsApp नंबर जारी किया है। आप WhatsApp नंबर 8800001915 पर इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं या आप चाहें तो 1915 नंबर पर कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।