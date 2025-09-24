ज्यादा GST भरना पड़े तो तुरंत भेजें WhatsApp पर मैसेज, याद कर लें ये नंबर
22 सितंबर से देशभर में GST की नई दरें लागू होने के बाद फ्रिज टीवी और एयर कंडीशनर जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सस्ते हो गए हैं जिन पर GST 28% से घटकर 18% हो गया है। अगर दुकानदार अभी भी पुरानी दर ले रहे हैं तो सरकार ने WhatsApp के जरिए शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दी है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में 22 सितंबर से GST की नई दरें लागू हो गई हैं। इन नई दरों के लागू होने के बाद फ्रिज, टीवी, प्रोजेक्टर और एयर कंडीशनर जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सस्ते हो गए हैं और इन पर लगने वाला 28% GST घटकर 18% हो गया है। हालांकि कई जगह उपभोक्ता ऐसी शिकायत भी कर रहे हैं कि दूकान वाले अभी भी पुरानी दर यानी 28% GST ले रहे हैं।
ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो सरकार ने आपके लिए शिकायत दर्ज कराने का एक आसान तरीका उपलब्ध करा दिया है। जी हां आप बेहद आसानी से इसकी शिकायत WhatsApp के जरिए भी कर सकते हैं। चलिए आज हम आपको इसी बारे में विस्तार से बताते हैं...
इस नंबर पर कर दें शिकायत
सरकार ने शिकायत दर्ज कराने के लिए एक WhatsApp नंबर जारी किया है। आप WhatsApp नंबर 8800001915 पर इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं या आप चाहें तो 1915 नंबर पर कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
WhatsApp से कैसे करें शिकायत?
- इसके लिए सबसे पहले 8800001915 नंबर सेव करें।
- अब WhatsApp के जरिए इस नंबर पर “Hi” भेजें।
- इसके बाद अपनी लैंग्वेज यानी हिंदी या अंग्रेजी सेलेक्ट करें।
- अब Register Grievance का ऑप्शन सेलेक्ट करें।
- इसके बाद अपना राज्य और शहर सेलेक्ट करें।
- उस इंडस्ट्री को सेलेक्ट करें जिससे आपका प्रोडक्ट जुड़ा है।
- इसके बाद प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करें जैसे टीवी, फ्रिज, एसी आदि।
- अब इधर कंपनी का नाम और प्रोडक्ट की कीमत एंटर करें।
- इसके बाद अपनी शिकायत लिखकर सेंड कर दें।
- आपको मैसेज एडिट करने या आगे बढ़ने का ऑप्शन मिल जाएगा।
- यहां आप बिल या संबंधित डॉक्युमेंट भी अपलोड कर सकते हैं।
- शिकायत दर्ज होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा।
शिकायत का स्टेटस कैसे देखें?
शिकायत का स्टेटस देखने के लिए दोबारा 8800001915 पर Hi भेजें।
इसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद Complaint Status का ऑप्शन चुनें।
अब शिकायत दर्ज करते टाइम जो रेफरेंस नंबर मिला था उसे एंटर करें।
इधर अब आपको अपनी शिकायत की ताजा अपडेट मिल जाएगी।
यह भी पढ़ें: New GST Rates: आज से क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा...यहां देखें 0 से 40% तक जीएसटी वाले सारे आइटम्स की लिस्ट
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।