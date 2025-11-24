Google Maps में Gemini AI का इंटीग्रेशन, नए Explorer टैब के साथ EV चार्जर टूल भी हुआ अपडेट
Google Maps में Gemini इंटीग्रेशन, बेहतर ईवी चार्जर लोकेटर, अपडेटेड एक्सप्लोरर टैब और स्थानीय व्यवसायों के लिए नया रिव्यू विकल्प जैसे चार नए फीचर्स जोड़े गए हैं। Gemini से रेस्टोरेंट और होटल की जानकारी मिलेगी, एक्सप्लोरर टैब आस-पास के स्थानों को दिखाएगा, और EV चार्जर लोकेटर चार्जिंग स्टेशन की उपलब्धता बताएगा। हॉलिडे-सीजन में रिव्यू देने के लिए नए विकल्प भी मिलेंगे।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Google Maps में चार नए फीचर शामिल किए गए हैं। नए फीचर यूजर्स को ट्रिप और डेली ट्रैवलिंग के दौरान काम आएंगे। इनमें Gemini इंटीग्रेशन, इंप्रूव ईवी चार्जर लोकेटर, रिफ्रेश एक्सप्लोरर टैब, लोकल बिजनेस के लिए नया रिव्यू ऑप्शन शामिल हैं। इनमें से कुछ फीचर्स रिलीज कर दिए गए हैं और कुछ को सेलेक्टेड देशों में आने वाले दिनों में रिलीज किया जाएगा।
गूगल मैप में Gemini का इंटीग्रेशन
गूगल मैप्स में अब यूजर्स रेस्टोरेंट्स, होटल, वेन्यू और दूसरे लोकेशन के बारे में Gemini से रिसर्च कर पाएंगे। यह टूल यूजर्स को किसी जगह पर जाने से पहले वहां के रिव्यू और उपलब्ध जानकारी को बताता है। यूजर्स इसमें पार्किंग, मैन्यू और दूसरी जरूरी जानकारी पता कर सकते हैं। यह फीचर एंड्रॉयड और आईओएस यूजर्स के लिए अमेरिका में लॉन्च हो चुका है।
अपडेट हुआ Explorer टैब
गूगल मैप्स का Explorer टैब अब आस-पास की जगहों और एक्टिविटी को हाइलाइट करता है।इसके लिए यूजर्स को ट्रेंडिंग स्पॉट्स, रेस्टोरेंट्स और आस-पास की फेमस जगहों को देखने के लिए स्वाइप अप करना होगा। इसके साथ ही इस टैब में Lonely Planet, OpenTable, Viator और लोकल क्रिएटर्स की रिकमेंडेशन भी देखने को मिलेंगे। गूगल ने इस फीचर को आईओएस और एंड्रॉयड पर ग्लोबली लॉन्च किया है।
EV Charger लोकेटर
गूगल मैप्स में EV चार्जिंग लोकेटर को 2022 में शामिल किया गया था।अब गूगल ने इसे लेकरि नए फीचर्स शामिल किए हैं। अब जैसे ही यूजर्स मैप्स में EV chargers सर्च करेंगे तो इसमें यह भी डेटा दिखाई देगा कि लोकेशन पर पहुंचने पर कितने चार्जर दिखाई देंगे।यह सिस्टम एआई के साथ मिलकर काम करेगा। गूगल इस फीचर को जल्द ही Android Auto और गूगल बिल्ट-इन कार्स के लिए ग्लोबली लॉन्च करेगा।
हॉलिडे-सीजन रिव्यू ऑप्शन
Google ने हॉलिडे-सीजन में रिव्यू देने वाले यूजर्स के लिए नए थीम वाले रिव्यू प्रोफाइल जोड़ रहा है। रिव्यू करते समय यूजर्स अपना नाम और फोटो बदल सकते हैं। इस अपडेट को ग्लोबली रिलीज किया जाएगा।
