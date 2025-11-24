Google Maps में Gemini AI का इंटीग्रेशन, नए Explorer टैब के साथ EV चार्जर टूल भी हुआ अपडेट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Google Maps में चार नए फीचर शामिल किए गए हैं। नए फीचर यूजर्स को ट्रिप और डेली ट्रैवलिंग के दौरान काम आएंगे। इनमें Gemini इंटीग्रेशन, इंप्रूव ईवी चार्जर लोकेटर, रिफ्रेश एक्सप्लोरर टैब, लोकल बिजनेस के लिए नया रिव्यू ऑप्शन शामिल हैं। इनमें से कुछ फीचर्स रिलीज कर दिए गए हैं और कुछ को सेलेक्टेड देशों में आने वाले दिनों में रिलीज किया जाएगा।

गूगल मैप में Gemini का इंटीग्रेशन गूगल मैप्स में अब यूजर्स रेस्टोरेंट्स, होटल, वेन्यू और दूसरे लोकेशन के बारे में Gemini से रिसर्च कर पाएंगे। यह टूल यूजर्स को किसी जगह पर जाने से पहले वहां के रिव्यू और उपलब्ध जानकारी को बताता है। यूजर्स इसमें पार्किंग, मैन्यू और दूसरी जरूरी जानकारी पता कर सकते हैं। यह फीचर एंड्रॉयड और आईओएस यूजर्स के लिए अमेरिका में लॉन्च हो चुका है।

अपडेट हुआ Explorer टैब गूगल मैप्स का Explorer टैब अब आस-पास की जगहों और एक्टिविटी को हाइलाइट करता है।इसके लिए यूजर्स को ट्रेंडिंग स्पॉट्स, रेस्टोरेंट्स और आस-पास की फेमस जगहों को देखने के लिए स्वाइप अप करना होगा। इसके साथ ही इस टैब में Lonely Planet, OpenTable, Viator और लोकल क्रिएटर्स की रिकमेंडेशन भी देखने को मिलेंगे। गूगल ने इस फीचर को आईओएस और एंड्रॉयड पर ग्लोबली लॉन्च किया है।