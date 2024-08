भर गया Gmail Account का स्टोरेज, फ्री करने के लिए अपनाएं जीमेल का ये ट्रिक

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आपने सुबह-सुबह अपना जीमेल (Gmail) ओपन किया और तुरंत ही आपको स्टोरेज फुल (Gmail Storage Full) का नोटिफिकेशन शो हुआ। ऐसे में अब स्टोरेज खाली करने का काम बढ़ गया। वैसे तो जीमेल के स्टोरेज में फाइल्स, फोटो और बहुत कुछ स्टोर करने के लिए 15GB का स्टोरेज फ्री मिलता है। लेकिन, कई बार यूजर्स के लिए यह भी कम पड़ जाता है।

ऐसे में ज्यादा स्टोरेज को खरीद सकते हैं। लेकिन, अगर आप स्टोरेज खरीदना नहीं चाहते हैं तो आपको स्टोरेज फ्री करना चाहिए। हम आपको बताएंगे कि आप जीमेल में स्टोरेज को खाली कैसे कर सकते हैं(How to free up storage on Gmail account)।