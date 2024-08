Elon Musk और ब्राजील कोर्ट के बीच बढ़ा विवाद, बंद होने की कगार पर सोशल प्लेटफॉर्म

टेक्नोलॉजी डेस्क,नई दिल्ली। पॉपुलर माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स (X) ने अगस्त महीने की शुरुआत में एलान किया था की वह ब्राजील में अपना काम बंद कर रही है। दरअसल, ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट (Brazil Supreme Court) में एक्स के सेंसरशिप को लेकर मामला चल रहा है।

Soon, we expect Judge Alexandre de Moraes will order X to be shut down in Brazil – simply because we would not comply with his illegal orders to censor his political opponents. These enemies include a duly elected Senator and a 16-year-old girl, among others.