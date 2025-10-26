Language
    कहीं फट न जाए आपका गीजर! ऑन करने से पहले करें ये 5 काम

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 01:30 PM (IST)

    सर्दियों में गीजर चालू करने से पहले सावधानी बरतना ज़रूरी है। स्विच, वायरिंग और हीटिंग एलिमेंट की जाँच करें ताकि शॉर्ट सर्किट का खतरा न रहे। लीकेज की जाँच करें और खराब पाइप बदलें। सेफ्टी वाल्व और थर्मोस्टेट की जाँच करवाएं। सुरक्षा के लिए सेफ्टी टेस्ट करना न भूलें। इन उपायों से आप गीजर को सुरक्षित रूप से उपयोग कर सकते हैं।

    Hero Image

    कहीं फट न जाए आपका गीजर! ऑन करने से पहले करें ये 5 काम

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम आते ही ज्यादातर लोग कई महीनों से बंद पड़े गीजर को सीधे चालू कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है। मौसम में बदलाव के बाद गीजर चालू करने से पहले कुछ जरूरी चेकअप करना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो शॉर्ट सर्किट, बिजली का झटका लगने या गीजर फटने का खतरा काफी बढ़ जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसे खास टिप्स बताएंगे जिन्हें आपको गीजर चालू करने से पहले जरूर फॉलो करना चाहिए।

    स्विच, वायर और हीटिंग एलिमेंट चेक करें

    एक्सपर्ट्स का कहना है कि लंबे समय से बंद पड़े गीजर को सीधे चालू करना सही नहीं है। सबसे पहले गीजर के स्विच वायरिंग और हीटिंग एलिमेंट की अच्छी तरह जांच कर लें। किसी भी तरह की खराबी या ढीले कनेक्शन से शॉर्ट सर्किट या गीजर फटने का खतरा हो सकता है। यह कदम इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि यह एक हाई वोल्टेज अप्लायंस है।

    लीकेज की जांच करें

    स्विच वायरिंग और हीटिंग एलिमेंट की जांच करने के बाद, गीजर को चारो तरफ से अच्छे से देखें कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। यह देखा गया है कि जहां से पानी आता है, वहां पाइप और कनेक्शन कई बार कुछ टाइम के बाद लीक करने लग जाते हैं। ऐसे में अगर लीकेज हो, तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। लीकेज से बिजली का झटका लगने या गीजर फटने का खतरा बढ़ जाता है।

    सेफ्टी वाल्व और थर्मोस्टेट भी चेक करें

    गीजर में मौजूद सेफ्टी वाल्व और थर्मोस्टेट सेफ्टी के लिए ही बनाए गए हैं। इसे ऑन करने से पहले किसी प्रोफेशनल की मदद से इन दोनों की कंडीशन और एफिशिएंसी चेक कर लें। अगर कोई इसमें खराबी दिखाई दे तो तुरंत इसे बदलवा लें।

    पाइप्स चेंज करें

    अगर गीजर से बाथरूम तक जाने वाले पानी के पाइप्स जाम या काफी गंदे हो गए हैं तो इससे पानी कम आएगा और गीजर पर दबाव बढ़ सकता है। इसलिए पाइप्स एक या दो सीजन से ज्यादा पुराने होने पर चेंज करवा लें। यह सुरक्षा और गीजर की लाइफ दोनों बढ़ा देंगे।

    सेफ्टी टेस्ट करना न भूलें

    इन सभी चेकअप को करने के बाद गीजर का सेफ्टी टेस्ट जरूर करें। इसे कुछ देर के लिए चलाएं और देखें कि कहीं कोई आवाज, लीकेज या करंट का खतरा तो नहीं लग रहा। अगर चेकिंग में किसी भी तरह की कोई कमी दिखाई दे तो पहले उसे ठीक करवा लें। इसके बाद ही गीजर का रेगुलर यूज करें।

