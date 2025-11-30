गैस पाइपलाइन कनेक्शन के लिए अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका, इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी
इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने अब घर बैठे नया PNG कनेक्शन लेना बेहद आसान कर दिया है। दिल्ली-NCR में CNG और PNG सप्लाई करने वाली यह सरकारी कंपनी अब पूरी तरह से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करती है। इसके लिए आपको बिजली बिल, हाउस टैक्स रसीद या प्रॉपर्टी सेल्स डीड जैसे कुछ दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी। कनेक्शन के लिए कुल 7000 रुपये का खर्च आता है, जिसमें 6000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट शामिल है। आवेदन IGL की वेबसाइट पर जाकर 'Customer Zone' में 'Apply for New Connection Online' विकल्प के माध्यम से किया जा सकता है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी अपने घर में पाइप्ड नैचुरल गैस का आसान और बिना झंझट वाला कनेक्शन चाहते हैं? तो अब इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने नया PNG कनेक्शन लेने का प्रोसेस बहुत आसान कर दिया है। आप यह काम पूरी तरह से ऑनलाइन कर सकते हैं। जी हां, अगर आपके इलाके में IGL सर्विस अवेलेबल है, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे, जिसके बाद आप घर बैठे आराम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इस कनेक्शन से आपको सिलेंडर की तरह गैस खत्म होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आपको बस हर महीने एक बिल देना होगा। आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आज हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि कौन-से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इससे पहले ये समझिए कि आखिर IGL क्या करता है...
क्या करता है IGL?
दरअसल IGL एक सरकारी कंपनी है जो दिल्ली-NCR में CNG और PNG सप्लाई करती है। यह सरकारी कंपनी घरों, दुकानों, कमर्शियल जगहों और इंडस्ट्रीज को पाइपलाइन गैस सप्लाई करती है। घरेलू यूजर्स के लिए यह कंपनी किचन में PNG गैस भी सप्लाई करती है।
अप्लाई करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी
एक नए PNG कनेक्शन को लेने के लिए आपको अपनी पहचान और एड्रेस से जुड़े कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। नीचे बताई गई लिस्ट में से आपको किसी एक डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी।
- बिजली का बिल
- हाउस टैक्स की रसीद
- प्रॉपर्टी के ‘सेल्स डीड’ के पहले पांच पेज
कनेक्शन पाने के लिए कितना खर्च आएगा?
एक नया कनेक्शन लेने के लिए आपको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट और इंस्टॉलेशन चार्ज देना पड़ेगा। जिसमें आपको कुल 7000 रुपये तक देने होते हैं, इसमें से 6000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है जबकि 1000 रुपये कंजम्पशन सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है।
गैस पाइपलाइन कनेक्शन कैसे करें अप्लाई?
इसके लिए सबसे पहले IGL की वेबसाइट webonline.igl.co.in पर जाएं।
इसके बाद ‘Customer Zone’ में जाकर ‘PNG Domestic Customer’ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें।
इधर से अब ‘Apply for New Connection Online’ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
इतना करने के बाद ‘Accommodation Type’ यानी घर के लिए अप्लाई कर रहे हों तो ‘Private Property’ सेलेक्ट करें।
अब फॉर्म में अपना नाम, यूजरनेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और पूरा एड्रेस एंटर करें।
इसके बाद ‘Customer Type’ में “SD amount payable upfront” सिलेक्ट करें।
टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़कर कन्फर्म करें और सबमिट दबाएं।
इसके बाद आपकी ईमेल पर एक वेरिफिकेशन लिंक आ जाएगा। उस पर क्लिक करके लॉग-इन करें।
इतना करने के बाद टेक्नीशियन घर आकर सेटअप करेगा।
