गैस पाइपलाइन कनेक्शन के लिए अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका, इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी अपने घर में पाइप्ड नैचुरल गैस का आसान और बिना झंझट वाला कनेक्शन चाहते हैं? तो अब इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने नया PNG कनेक्शन लेने का प्रोसेस बहुत आसान कर दिया है। आप यह काम पूरी तरह से ऑनलाइन कर सकते हैं। जी हां, अगर आपके इलाके में IGL सर्विस अवेलेबल है, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे, जिसके बाद आप घर बैठे आराम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस कनेक्शन से आपको सिलेंडर की तरह गैस खत्म होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आपको बस हर महीने एक बिल देना होगा। आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आज हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि कौन-से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इससे पहले ये समझिए कि आखिर IGL क्या करता है...

क्या करता है IGL? दरअसल IGL एक सरकारी कंपनी है जो दिल्ली-NCR में CNG और PNG सप्लाई करती है। यह सरकारी कंपनी घरों, दुकानों, कमर्शियल जगहों और इंडस्ट्रीज को पाइपलाइन गैस सप्लाई करती है। घरेलू यूजर्स के लिए यह कंपनी किचन में PNG गैस भी सप्लाई करती है।

अप्लाई करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी एक नए PNG कनेक्शन को लेने के लिए आपको अपनी पहचान और एड्रेस से जुड़े कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। नीचे बताई गई लिस्ट में से आपको किसी एक डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी।

बिजली का बिल

हाउस टैक्स की रसीद

प्रॉपर्टी के ‘सेल्स डीड’ के पहले पांच पेज कनेक्शन पाने के लिए कितना खर्च आएगा? एक नया कनेक्शन लेने के लिए आपको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट और इंस्टॉलेशन चार्ज देना पड़ेगा। जिसमें आपको कुल 7000 रुपये तक देने होते हैं, इसमें से 6000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है जबकि 1000 रुपये कंजम्पशन सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है।