फिटनेस लवर्स के लिए अच्छी डील, Garmin की वॉच पर मिल रहा लगभग 10 हजार का डिस्काउंट
त्योहारी सीजन में Garmin Vivoactive 5 फिटनेस स्मार्टवॉच पर अमेजन पर भारी छूट मिल रही है। 33490 रुपये की MRP वाली ये वॉच 28% डिस्काउंट के बाद 23990 रुपये में उपलब्ध है। SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर 1500 रुपये की अतिरिक्त छूट और नो-कॉस्ट EMI विकल्प भी हैं। ये फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग के लिए बेहतरीन है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत में फिलहाल त्योहारी सीजन चालू है। ऐसे में अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर ग्राहकों को कई ऑफर्स दिए जा रहे हैं। लगभग सभी कंपनियां इस खास मौके पर ग्राहकों को डील्स और डिस्काउंट दे रही हैं। अगर आप एक फिटनेस लवर हैं और अपने फिटनेस को ट्रैक करने के लिए कोई अच्छी सी स्मार्टवॉच चाहते हैं। तो Garmin की वॉच एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। हालांकि, Garmin की वॉच अक्सर महंगी मिलती हैं। हालांकि, अभी ब्रांड की एक स्मार्टवॉच पर अमेजन पर अच्छा डिस्काउंट दिया जा रहा है। आइए जानते हैं इस ऑप्शन के बारे में।
Garmin Vivoactive 5 को सस्ते में खरीदें
दरअसल, ग्राहक अमेजन से Garmin Vivoactive 5 को अभी बड़ी छूट के साथ खरीद सकते हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 33,490 रुपये MRP प्राइस वाली वॉच को अभी 28 प्रतिशत डिस्काउंट के बाद 23,990 रुपये में ऑफर किया जा रहा है। यानी ग्राहकों को यहां 9,500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही SBI क्रेडिट कार्ड नॉन-EMI ट्रांजैक्शन पर ग्राहकों को 1500 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ ही ग्राहकों को यहां नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन भी ऑफर किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म पर 22,750 रुपये तक एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है।
Garmin Vivoactive 5 के स्पेसिफिकेशन्स
Garmin Vivoactive 5 एक वर्सेटाइल GPS फिटनेस स्मार्टवॉच है जिसमें 1.2-इंच का AMOLED टचस्क्रीन डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन 390×390 है। वॉच को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 से प्रोटेक्ट किया गया है और इसका बॉडी फाइबर-रीइंफोर्स्ड पॉलिमर से बना है जिसमें एनोडाइज्ड एल्युमिनियम बेजल दिया गया है। इसका वज़न 36 ग्राम है जो इसे हल्का और पूरे दिन पहनने लायक बनाता है। ये सिर्फ 42mm साइज में आती है। इसमें 5 ATM वॉटर रेटिंग है जिससे ये स्विमिंग के लिए भी सही है। इसकी बैटरी इसकी खासियत है जो स्मार्टवॉच मोड में 11 दिन और GPS-ओनली GNSS मोड में 21 घंटे तक चलती है। चार्जिंग प्रॉपाइटरी Garmin प्लग से होती है।
फीचर्स की बात करें तो Vivoactive 5 हेल्थ और वेलनेस ट्रैकिंग में पूरा पैक्ड है। इसमें रिस्ट-बेस्ड हार्ट रेट मॉनिटर, Pulse Ox ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन सेंसर है और ये 'स्लीप कोच' और नैप्स के साथ स्लीप ट्रैकिंग भी करता है। ये पूरे दिन का स्ट्रेस ट्रैकिंग और Body Battery एनर्जी मॉनिटरिंग ऑफर करता है। फिटनेस के लिए इसमें 30 से ज्यादा प्रीलोडेड GPS और इनडोर स्पोर्ट्स ऐप्स हैं, जिनमें वॉकिंग, रनिंग, साइक्लिंग और व्हीलचेयर यूजर्स के लिए भी एक्टिविटी प्रोफाइल शामिल हैं। ये वर्कआउट बेनिफिट्स और रिकवरी टाइम इनसाइट्स भी देता है। साथ ही स्मार्ट फीचर्स में नोटिफिकेशन, एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ऑन-वॉच फोटो व्यूइंग और Garmin Pay कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स सपोर्ट भी मौजूद है।
