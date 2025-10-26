सर्दियों में कपड़े धोने की टेंशन खत्म! टॉप ब्रांड की वॉशिंग मशीनें अब आधी कीमत में
सर्दियों में कपड़े धोने की समस्या से निजात पाने के लिए फुली ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीनें बेहतरीन विकल्प हैं। Samsung, Whirlpool, Haier, LG और Voltas जैसे ब्रांड्स पर 50% तक की छूट मिल रही है। Amazon और Flipkart पर उपलब्ध इन डील्स में क्रेडिट कार्ड ऑफर्स के साथ और भी बचत की जा सकती है। यह सीमित समय के लिए उपलब्ध है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम आते ही घर के काम और भी मुश्किल लगने लगते हैं। ठंडे मौसम में कपड़े जल्दी सूखना मुश्किल हो जाता है, और रोजाना के कामों में वॉशिंग मशीन की अहमियत और बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आपके पास भी एक Fully Automatic Top Load Washing Machine हो, तो ये काम काफी ज्यादा आसान हो जाएं।
जी हां, अच्छी खबर ये है कि अब Samsung, Whirlpool, Haier, LG और Voltas जैसी पॉपुलर ब्रांड्स की टॉप लोड मशीनों पर 50% तक की छूट मिल रही है। दिवाली सेल खत्म होने के बाद भी Amazon और Flipkart पर जबरदस्त डील्स मिल रही हैं। हालांकि ये डील्स लिमिटेड टाइम के लिए हैं और खासतौर से उन लोगों के लिए वरदान हैं जो सर्दियों में कपड़े धोने और सुखाने की परेशानी से बचना चाहते हैं। चलिए जानें टॉप डील्स
Haier 6.5 kg Fully Automatic Top Load Washing Machine
लिस्ट की पहली वॉशिंग मशीन Haier कंपनी की है, जिसकी असल कीमत 18,990 है, लेकिन अब आप इस वॉशिंग मशीन को फ्लिपकार्ट से मात्र ₹12,790 में खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड और फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड से आप इस वॉशिंग मशीन पर ₹4,000 तक की छूट ले सकते हैं, जिससे इस वॉशिंग मशीन की कीमत और भी कम हो जाती है।
LG 7 Kg Fully Automatic Top Load Washing Machine
लिस्ट में दूसरे नंबर पर फुली ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन LG की है, जो 5 स्टार रेटिंग वाली एक बेहतरीन वॉशिंग मशीन है। यह वॉशिंग मशीन इस समय 35% तक के डिस्काउंट पर उपलब्ध है, जिसके बाद इस वॉशिंग मशीन की कीमत घटकर 17,990 रुपये हो गई है। इतना ही नहीं, आप पंजाब नेशनल बैंक के क्रेडिट कार्ड से इस वॉशिंग मशीन पर ₹1250 तक की छूट ले सकते हैं, जबकि Yes बैंक के क्रेडिट कार्ड EMI ऑप्शन के साथ ₹1500 तक की छूट ले सकते हैं। यह डील अमेजन पर मिल रही है।
Samsung 8 kg Fully Automatic Top Load Washing Machine
सैमसंग की फुली ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन भी फ्लिपकार्ट पर काफी सस्ते में मिल रही है। अभी आप इस वॉशिंग मशीन को सिर्फ 18,990 रुपये में अपना बना सकते हैं। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड और फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड से आप ₹4,000 तक का डिस्काउंट ले सकते हैं।
Whirlpool 7 kg Fully Automatic Top Load Washing Machine
Whirlpool की इस फुली ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन पर भी इस वक्त जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है। 25% तक डिस्काउंट के बाद आप इसे सिर्फ 14,450 रुपये में अपना बना सकते हैं। इस मशीन पर भी फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड और फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड के साथ ₹4,000 तक का डिस्काउंट मिल सकता है।
Voltas Beko Fully-Automatic Washing Machine
वोल्टास की यह वॉशिंग मशीन अमेजन पर 50% की छूट के साथ उपलब्ध है। आप इस वॉशिंग मशीन को सिर्फ ₹13,990 में खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, पंजाब नेशनल बैंक क्रेडिट कार्ड नॉन EMI ऑप्शन के साथ आप इस वॉशिंग मशीन पर ₹1250 की एक्स्ट्रा छूट भी ले सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।