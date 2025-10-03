Language
    iPhone में स्टोरेज की समस्या से हैं परेशान? तो डिलीट करें ये प्री-इंस्टॉल ऐप्स

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 06:00 PM (IST)

    आईफोन में कई ऐप्स पहले से इंस्टॉल होती हैं जिन्हें डिलीट किया जा सकता है। ये ऐप्स फोन की स्टोरेज घेरती हैं इसलिए कुछ ऐप्स को हटाकर जगह बनाई जा सकती है। इनमें Books Compass Freeform Home Journal Magnifier Measure News TV और Reminders जैसी ऐप्स शामिल हैं। जरूरत पड़ने पर इन्हें ऐप स्टोर से फिर इंस्टॉल किया जा सकता है।

    Apple iPhone की स्टोरेज ऐसे करें फ्री

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आईफोन में कई सारी ऐप्स प्री-इंस्टॉल आती हैं। आईफोन में प्री-इंस्टॉल आने वाली इन ऐप्स को यूजर्स डिलीट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही इन ऐप्स को एपल ऐप स्टोर से आसानी से इंस्टॉल भी किया जा सकता है। आईफोन में प्री-इंस्टॉल आने वाली ये ऐप्स फोन की काफी स्टोरेज एक्वायर करके रखती है। अगर आप अपने आईफोन में स्टोरेज की कमी से परेशान हैं, तो आज हम आपको उन ऐप्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आप आईफोन से डिलीट कर सकते हैं।

    इन ऐप्स को फोन से अनइंस्टॉल कर आप अपने लिए काफी स्टोरेज का जुगाड़ कर लेंगे। इनमें से ज्यादातर ऐप्स तो इस्तेमाल भी नहीं आती हैं। अगर कभी आपको इन ऐप्स की जरूरत हुई भी तो आप इन्हें एपल ऐप स्टोर से आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं।

    इन ऐप्स को डिलीट कर स्टोरेज करें खाली?

    Books: अगर आप डिजिटल बुक नहीं पढ़ते हैं तो एपल की इस ऐप को डिलीट कर सकते हैं।

    Compass: आईफोन में कम्पास ऐप भी लंबे समय से दी जा रही है। अगर आपको जरूरत न हो तो इसे डिलीट कर सकते हैं।

    Freeform: यह ऐप की वर्चुअल ब्रेनस्टोर्मिंग ऐप है। इसे कंपनी ने 2022 में रिलीज किया था। इस ऐप को डिलीट कर आप काफी स्टोरेज बचा सकते हैं।

    Home: आईफोन में 2016 से Home ऐप दी जा रही है। इस ऐप को भी आप डिलीट कर सकते हैं।

    Journal: एपल ने जर्नल ऐप को 2023 में रिलीज किया था। इस ऐप को डिलीट कर आप स्टोरेज सेव कर सकते हैं।

    Magnifier: मैग्नीफायर ऐप को भी आप डिलीट कर अपने आईफोन की स्टोरेज को फ्री कर सकते हैं।

    Measure: यह ऐप iOS 12 से आईफोन में दी जा रही है। इस ऐप को डिलीट कर आप स्टोरेज बचा सकते हैं।

    News: आईफोन में दी जाने वाली न्यूज ऐप को हटाकर स्टोरेज सेव सकते हैं। यह ऐप 2015 से आईओएस में दी जा रही है।

    TV: Apple की फिल्में और वेबसीरीज को Apple TV ऐप पर एक्सेस किया जा सकता है। इस ऐप को 2016 में लाया गया था। इस ऐप को डिलीट कर स्टोरेज फ्री कर सकते हैं।

    Reminders: एपल ने आईफोन में रिमाइंडर ऐप को 2011 में रिलीज किया था। इस ऐप को डिलीट कर स्टोरेज बचा सकते हैं।

