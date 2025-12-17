Flipkart Vs Amazon: कहां मिल रहा है सबसे सस्ता Samsung Galaxy S25 Ultra, देखें डील
सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा को खरीदने का प्लान है तो अमेजन और फ्लिपकार्ट पर शानदार डील मिल रही है। फ्लिपकार्ट पर फोन 1,07,995 रुपये में मिल रहा है, वह ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी काफी वक्त से एक नया पावरफुल फ्लैगशिप 5G फोन खरीदने की सोच रहे हैं? अगर हां, तो अमेजन और फ्लिपकार्ट आपके लिए इस वक्त सबसे तगड़ी डील लेकर आए हैं। दोनों ही दिग्गज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इस वक्त इस डिवाइस पर बड़ा डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं जहां से आप डिवाइस को सबसे कम कीमत पर खरीद सकते हैं। हालांकि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि ये डिवाइस सबसे कम कीमत पर कहां मिल रहा है। चलिए हम आपके इस काम को आसान कर देते हैं और जानते हैं कि कहां बेहतर डील मिल रही है...
सबसे सस्ता Samsung Galaxy S25 Ultra कहां?
सबसे पहले बात करें फ्लिपकार्ट की तो यहां अभी एन्ड ऑफ सीजन सेल चल रही है जहां से आप Galaxy S25 Ultra को सिर्फ 1,07,995 रुपये में खरीद सकते हैं जबकि फोन का एक्चुअल प्राइस 1,29,999 रुपये है। यानी देखा जाए तो फोन पर फ्लैट 22,004 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। Axis Bank Flipkart डेबिट कार्ड और Flipkart SBI क्रेडिट कार्ड के साथ फोन पर 5% कैशबैक मिल रहा है।
दूसरी तरफ अमेजन पर इस डिवाइस की कीमत बिना किसी ऑफर के सिर्फ 1,06,970 रुपये हो गई है। यानी फोन पर फ्लैट 23,029 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। बिना किसी बैंक ऑफर के अमेजन ज्यादा बेहतर डील दे रहा है। HDFC Bank Credit Card के साथ यहां फोन पर एक्स्ट्रा 1500 रुपये का डिस्काउंट भी मिल रहा है जो इस डील को काफी ज्यादा खास बना देता है।
Samsung Galaxy S25 Ultra के खास फीचर्स
सैमसंग के इस अल्ट्रा फोन में 6.9 इंच की डायनामिक LTPO AMOLED 2X डिस्प्ले है। साथ ही डिवाइस में Galaxy AI फीचर्स, बेहतर कैमरा 50MP अल्ट्रा वाइड लेंस, 200MP प्राइमरी सेंसर, 50MP टेलीफोटो और Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर, प्रीमियम डिजाइन, 5000mAh बैटरी, 45W चार्जिंग और S Pen सपोर्ट भी है, जो इसे AI और फोटोग्राफी के लिए एक दमदार फोन बना देता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।