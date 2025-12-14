Flipkart Vs Amazon: कहां मिल रहा है सबसे सस्ता iPhone 16? दूर करें कंफ्यूजन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप लंबे समय से नया iPhone खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ज्यादा कीमत की वजह से रुक रहे हैं? तो Flipkart और Amazon आपके लिए एक शानदार डील लेकर आए हैं, जहां आपको पिछले साल के iPhone 16 पर जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आप यह फोन सबसे सस्ती कीमत पर कहां से खरीद सकते हैं। चिंता न करें, आज हम आपको इसके बारे में सब कुछ बताएंगे और आपका यह कन्फ्यूजन दूर करेंगे कि आप यह डिवाइस सबसे कम कीमत पर कहां से खरीद सकते हैं।

कहां मिल रहा है सबसे सस्ता iPhone 16? सबसे पहले, Amazon की बात करते हैं। अभी इस डिवाइस की कीमत यहां ₹66,900 है, जिस पर कंपनी 16% का फ्लैट डिस्काउंट दे रही है। इतना ही नहीं, SBI क्रेडिट कार्ड EMI और ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड पर ₹4000 का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल रहा है, जबकि SBI क्रेडिट कार्ड नॉन EMI ऑप्शन पर ₹3000 का डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे आप फोन और भी कम कीमत पर खरीद सकते हैं।

दूसरी ओर, Flipkart इस फोन को सिर्फ ₹62,999 में खरीदने का शानदार मौका दे रहा है। यह कीमत बिना किसी बैंक ऑफर के उपलब्ध है, लेकिन अगर आप Flipkart SBI क्रेडिट कार्ड या Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 5% का एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा, जिससे डिवाइस की कीमत और भी कम हो जाएगी। अभी, Flipkart बिना किसी बैंक ऑफर के बेहतर डील दे रहा है। जबकि अमेजन से आप बैंक ऑफर के साथ फोन को 62,900 में खरीद सकते हैं।