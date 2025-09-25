Language
    Flipkart-Amazon सेल में कहीं नकली फोन तो नहीं मिल गया? अभी इस तरह चेक करें

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 04:30 PM (IST)

    अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर सेल चल रही है जहाँ स्मार्टफोन्स पर बेहतरीन डील्स मिल रही हैं। त्योहारों के इस मौसम में नकली या इस्तेमाल किए हुए फोन मिलने की खबरें भी आई हैं। दूरसंचार विभाग ने संचार साथी पोर्टल के ज़रिए स्मार्टफोन की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने का तरीका बताया है। IMEI नंबर की मदद से आप जान सकते हैं कि आपका फोन असली है या नकली।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर इस वक्त साल की सबसे बड़ी सेल चल रही है। सेल में सबसे बेहतरीन डील्स स्मार्टफोन्स पर देखने को मिल रही हैं। बहुत से लोगों ने तो डिवाइस ऑर्डर भी कर दिए हैं। हालांकि त्योहारी ऑफर जहां बड़ी बचत का वादा करते हैं, वहीं पिछली सेल के दौरान नकली, इस्तेमाल किए हुए या यहां तक कि काम न करने वाले स्मार्टफोन मिलने की भी खबरें सामने आई हैं।

    पहले भी बहुत से यूजर्स ने नकली डिवाइस या ऐसे मोबाइल मिलने की सूचना दी है जो अनबॉक्सिंग के तुरंत बाद काम करना ही बंद कर देते हैं। इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए आप दूरसंचार विभाग यानी DoT ने संचार साथी पोर्टल के जरिए स्मार्टफोन की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई कर सकते हैं जिसका तरीका काफी आसान है।

    आपका स्मार्टफोन असली है या नकली कैसे पता करें?

    दरअसल हर मोबाइल फोन के लिए एक खास 15-डिजिट का IMEI यानी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर होता है। इसकी मदद से आप संचार साथी पोर्टल का इस्तेमाल करके नंबर कन्फर्म कर सकते हैं कि आपका फोन असली है या कहीं फर्जी तो नहीं है। चलिए इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं...

    1. सबसे पहले तो संचार साथी के पोर्टल https://sancharsaathi.gov.in पर जाएं।
    2. इसके बाद होमपेज पर 'Citizen Centric Services' पर क्लिक करें।
    3. यहां अब आपको 'Know Your Mobile (KYM)/IMEI Verification' वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है।
    4. इसके बाद OTP प्राप्त करने के लिए कैप्चा और अपना मोबाइल नंबर डालें।
    5. इसके बाद अब आगे बढ़ने के लिए OTP सबमिट कर दें।
    6. इधर अब स्मार्टफोन का 15 डिजिट का IMEI नंबर एंटर करें।
    7. इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
    8. प्रोसेस पूरा होने पर डिवाइस की कंडीशन, ब्रांड, मॉडल, मैन्युफैक्चरर जैसी जानकारी दिखाई देगी।

    इसके अलावा आप चाहें तो डिवाइस की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने के लिए Google Play Store और Apple App Store से संचार साथी मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। फोन का IMEI नंबर देखने के लिए आपको अपने डिवाइस में *#06# डायल करना होगा।

