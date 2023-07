आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आयोजित होगी पहली बैठक, इन बातों पर रहेगा फोकस

United Nations Security Council on Artificial Intelligence संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर चर्चा आयोजित कर रहा है। इस चर्चा की अध्यक्षता ब्रिटेन कर रहा है। इस महीने यूएनएससी की रोटेटिंग प्रेसिडेन्सी ब्रिटेन के पास है। इस बैठक में AI आधारित ऑटोमैटिक हथियारों परमाणु हथियारों में इनके इस्तेमाल के साथ बढ़ते AI साइबर हमलों को लेकर चर्चा की जा सकती है।

First meeting will be held in United Nations Security Council on Artificial Intelligence.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर पहली बार औपचारिक रूप से चर्चा करेगा। इसकी मेजबानी ब्रिटेन कर रहा है, जो वैश्विक शांति और सुरक्षा पर AI के प्रभाव को लेकर अंतरराष्ट्रीय बातचीत करेगा। यह बैठक मंगलवार, 18 जुलाई को होनी है। दुनिया भर की सरकारें इस बात पर विचार कर रही हैं कि उभरती AI टेक्नोलॉजी के खतरों को कैसे कम किया जा सकता है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को नया आकार देने में सक्षम है। इसके साथ ही AI टेक्नोलॉजी अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य को भी बदल सकती है। ब्रिटेन करेगा अध्यक्षता ब्रिटेन के पास इस महीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रोटेटिंग प्रेसिडेन्सी (अध्यक्षता) है, और वह एआई रेगुलेशन में ग्लोबल लीडरशिप की भूमिका को लेकर चर्चा आयोजित करना चाह रहा है। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली करेंगे। इन बातों पर हो सकती है चर्चा माना जा रहा है कि इस मीटिंग में AI आधारित ऑटोमैटिक हथियारों या फिर परमाणु हथियारों में इनके प्रयोग और संभावित जोखिम को लेकर चर्चा की जा सकती है। हम सभी जानते हैं कि AI ने कई क्षेत्रों में बड़ी प्रगति की है, लेकिन इसके साथ कई खतरे भी जुड़े हैं। इन खतरों को कैसे कम किया जा सकता है। इस मीटिंग पर इन्हीं बात पर फोकस रहने की उम्मीद है। दुनियाभर में साइबर अटैक बढ़ रहे हैं। साइबर हमलों में AI का इस्तेमाल बढ़ गया है। AI साइबर अटैक न सिर्फ लोगों के लिए बड़ा जोखिम हैं, बल्कि ये सरकारों, संगठनों के लिए बड़ा खतरा बन कर उभर रहे हैं। यूएनएससी की बैठक में इन बातों पर भी जोर दिया जा सकता है। AI के लिए निगरानी संस्था का समर्थन इसके साथ ही पिछले माह जून में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की तरह अंतरराष्ट्रीय AI निगरानी संस्था के निर्माण का समर्थन किया था।

