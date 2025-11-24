Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फास्ट इंटरनेट के बाद भी स्लो ब्राउजिंग से हैं परेशान, इन टिप्स से बन जाएगा काम

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 06:00 PM (IST)

    वेबसाइट्स में डायनमिक कंटेंट और विज्ञापनों की बढ़ती संख्या से वेब पेज का लोडिंग समय बढ़ रहा है। ऐसे में ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए आप एक्सटेंशन की हेल्प ले सकते हैं। जो गैर-जरूरी पॉप-अप्स को ब्लॉक करते हैं। Google Chrome, Firefox, Edge और Safari जैसे ब्राउजर में एक्सटेंशन स्टोर से इन्हें इंस्टॉल किया जा सकता है। सुरक्षित एक्सटेंशन का चुनाव करना और जरूरत के अनुसार ही एक्सटेंशन इंस्टॉल करना महत्वपूर्ण है। 

    prefferd source google
    Hero Image
    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। इंटरनेट के बढ़ते यूजर्स के साथ-साथ वेब में विज्ञापनों और डायनमिक कंटेंट की संख्या बढ़ने लगी है। इनके लिए वेबसाइट्स में पॉप-अप, बैनर और इन-कंटेंट विजेट्स का ट्रेंड तेजी बढ़ रहा है। इनकी वजह से वेब पेज का लोड टाइम बढ़ने लगा है। अगर आप भी अपने ब्राउजर में एड से परेशान हैं तो हम आपको एड फ्री और फास्ट वेब ब्राउजिंग के लिए टिप्स दे रहे हैं। इसके लिए आपको अपने वेब ब्राउजर में कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करने होंगे।

    क्या होते हैं ब्राउजर एक्सटेंशन?

    ब्राउजर एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर के छोटे मॉड्यूल होते हैं। इन्हें Google Chrome, Firefox, Edge और Safari में इंस्टॉल कर यूजर्स वेब ब्राउजिंग को पर्सनलाइज और इंप्रूव कर सकते हैं। सभी वेब ब्राउजर ने एक्सटेंशन के लिए स्टोर भी बनाया है। इन्हें आप इन स्टोर से आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। इन एक्सटेंशन को अलग-अलग तरह की सुविधा के लिए डिजाइन किया जाता है, जिनके बारे में हम आपको नीचे बता रहे हैं।
    • पॉप-अप ऐड या डायनामिक कंटेंट को ब्लॉक और फिल्टर करने के लिए
    • पासवर्ड को सेव करने के लिए
    • किसी वेबसाइट पर बिताए समय को ट्रैक करने के लिए
    • स्पेलिंग या ग्रामर चेक करने के लिए

    ब्राउजर में कैसे इंस्टॉल करें एक्सटेंशन?

    सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में ब्राउजर ओपन करना है। इसके बाद आपको ब्राउजर के एक्सटेंशन स्टोर पर जाना है। जैसा कि हमने बताया कि एक्सटेंशन को अलग-अलग सुविधा के मुताबिक डिजाइन किया जाता है। आप अपने एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए जरूरी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं।

    वेब ब्राउजर में एक्सटेंशन इंस्टॉल करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वह सुरक्षित हो। अपनी जरूरत के मुताबिक एक्सटेंशन को सर्च करें और इंस्टॉल करें। कोशिश करें कि ज्यादा इस्तेमाल और सुरक्षित टूल्स ही इंस्टॉल करें।

    एक्सटेंशन के इंस्टॉल हो जाने के बाद आप इन्हें  ब्राउजर में एड करें। आपको एक्सटेंशन के टूलबार में एक छोटा आइकन दिखाई, जिसे कन्फर्म होगा कि एक्सटेंशन एक्टिव है या नहीं।

    एक्सटेंशन के नुकसान

    कुछ एक्सटेंशन लोड टाइम को कम करने के लिए कई फाइल्स और स्क्रिप्ट को बंद कर देती हैं। जिससे वेबसाइट ठीक से लोड नहीं होती है। इससे एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। कई बार आपको यह गलतफहमी भी हो सकती हैं कि आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है। इसके साथ ही कुछ वेबसाइट ऐड ब्लॉक करने पर काम नहीं करती हैं। ऐसे में आप उन्हें तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आपको इन एक्सटेंशन को बंद करेंगे।

    यह भी पढ़ें- iPhone 17e के साथ बजट iPad और सस्ता MacBook होगा 2026 में लॉन्च, क्या है एपल की प्लानिंग?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें