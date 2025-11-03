मोबाइल से PF बैलेंस चेक करने का सबसे आसान तरीका, इंटरनेट की भी नहीं पड़ेगी जरूरत
अब मोबाइल से पीएफ बैलेंस चेक करना हुआ आसान, इंटरनेट की भी जरूरत नहीं। ईपीएफओ ने मिस्ड कॉल और एसएमएस सेवा शुरू की है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल देकर या एसएमएस भेजकर पीएफ बैलेंस जान सकते हैं। यह उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जिनके पास इंटरनेट नहीं है। ईपीएफओ की वेबसाइट और उमंग ऐप से भी बैलेंस चेक किया जा सकता है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारियों को बेहतर सुविधा देने के लिए सरकार लगातार EPFO यानी Employees’ Provident Fund Organisation से जुड़ी सर्विसेज को डिजिटल बना रही है। अब तो ईपीएफओ मेंबर अपने PF अकाउंट से जुड़े खास डॉक्यूमेंट्स DigiLocker ऐप के जरिए सीधे देख सकते हैं। इतना ही नहीं यूजर्स इस ऐप से ही पीएफ बैलेंस तक चेक कर सकते हैं। साथ ही UAN कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) और पीएफ सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज भी देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
बता दें कि पहले ये सभी सुविधाएं सिर्फ UMANG ऐप पर उपलब्ध थीं, लेकिन अब तो आप DigiLocker ऐप के जरिए भी मेंबर्स अपने अकाउंट की डिटेल्स आसानी से देख सकते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे आप डिजिलॉकर ऐप से PF बैलेंस चेक कर सकते हैं।
DigiLocker ऐप से PF बैलेंस कैसे चेक करें?
- सबसे पहले तो अपने स्मार्टफोन में DigiLocker ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें।
- अगर आप ऐप को पहली बार यूज कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करें और अकाउंट में लॉगिन करें।
- लॉगिन प्रोसेस के बाद आपको अपने EPFO अकाउंट को DigiLocker से लिंक करना है।
- लिंकिंग कम्पलीट करने के लिए आधार कार्ड की डिटेल डालें।
- इसके बाद आपका पीएफ अकाउंट डिजिलॉकर से सिंक हो जाएगा।
- सिंकिंग प्रोसेस होने के बाद यूजर्स EPFO सेक्शन में जाकर अपना UAN कार्ड, PPO और पीएफ पासबुक जैसे डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं।
- ऐप में ही यूजर्स लेटेस्ट पीएफ बैलेंस और ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं।
बिना इंटरनेट के कैसे चेक करें PF बैलेंस?
इतना ही नहीं अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस मिस कॉल या एसएमएस के जरिए भी चेक कर सकते हैं। एसएमएस से बैलेंस चेक करने के लिए अपने UAN से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक मैसेज सेंड करें। मैसेज में सबसे पहले टाइप करें EPFOHO और इसे 7738299899 पर भेज दें। कुछ ही सेकंड में आपको अपने पीएफ अकाउंट की डिटेल एसएमएस में मिल जाएगी।
