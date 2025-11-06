Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रॉड वाला हीटर Vs ऑयल हीटर: आपके घर के लिए कौन-सा बेहतर रहेगा? दूर करें कंफ्यूजन

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 05:00 PM (IST)

    सर्दियों में रूम हीटर की जरूरत होती है। बाजार में रॉड वाले हीटर और ऑयल फिल्ड रेडिएटर (OFR) मौजूद हैं। रॉड वाले हीटर सस्ते होते हैं, लेकिन नमी कम करते हैं। OFR सुरक्षित हैं, नमी बरकरार रखते हैं, पर महंगे होते हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए OFR बेहतर विकल्प है।

    prefferd source google
    Hero Image

    रॉड वाला हीटर Vs ऑयल हीटर: आपके घर के लिए कौन-सा बेहतर रहेगा? दूर करें कंफ्यूजन

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियां आ गई हैं और अब रूम हीटर की जरूरत धीरे-धीरे महसूस होने लगेगी। कुछ इलाकों में तो ठंड अभी से बढ़ गई है, लेकिन हीटर सेलेक्ट करते टाइम सिर्फ गर्मी नहीं, बल्कि सेहत और सुरक्षा का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। मार्केट में आमतौर पर दो तरह के हीटर काफी ज्यादा पॉपुलर हैं जिसमें रॉड वाला यानी इलेक्ट्रिक हीटर और ऑयल फिल्ड रेडिएटर यानी OFR मिलता है। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। ऐसे में अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि आपके घर के लिए कौन-सा बेहतर रहेगा, तो आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे...

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रॉड वाला हीटर

    रॉड वाला हीटर सबसे सस्ता और आसानी से कहीं भी मिल जाता है। इसकी कीमत भी लगभग ₹1000 से ₹2000 की रेंज में रहती है। इसमें क्वार्ट्ज या हैलोजन रॉड्स लगी होती हैं जो इलेक्ट्रिक करंट से इंफ्रारेड हीट पैदा करती हैं। इनकी पावर खपत 800W से 2000W के बीच होती है।

    साथ ही ये तुरंत गर्मी देता है और पोर्टेबल होता है यानी आप इसे कहीं भी आसानी से साथ भी ले जा सकते हैं। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी हैं जैसे ये कमरे की नमी को जल्दी खत्म कर देते हैं, जिससे त्वचा और होंठ रूखे हो जाते हैं।

    साथ ही ये हीटर ऑक्सीजन लेवल कम कर देते हैं, जिससे सिरदर्द, चक्कर या सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। बच्चों, बुज़ुर्गों और अस्थमा के मरीजों के लिए यह सेफ नहीं होते। इसके अलावा बंद कमरे में लंबे टाइम तक चलाना सेहत के लिए नुकसानदायक है।

    ओयल हिटर

    दूसरी तरफ ओयल हिटर यानी ऑयल फिल्ड रेडिएटर में सील्ड ऑयल चैंबर होता है, जो एक बार गर्म होने के बाद लंबे समय तक हीट स्टोर और रिलीज करता है। साथ ही ये कन्वेक्शन प्लस रेडिएशन हीटिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है।

    इसकी पावर खपत आमतौर पर 1500W से 2500W के बीच होती है, लेकिन हीट रिटेंशन बेहतर होने के कारण कम बिजली खर्च होती है। कई मॉडल्स में तो थर्मोस्टेट कंट्रोल, ऑटो कट-ऑफ और टर्बो फैन मोड जैसी एडवांस सुविधाएं मिलती हैं।

    ये हीटर कमरे की नमी को बरकरार रखते हैं, जिससे स्किन नहीं सूखती। ऑक्सीजन की खपत कम नहीं होती इसलिए सांस लेने में परेशानी नहीं होती। साथ ही बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए भी ये सेफ माना जाता है। ये हीटर गर्मी धीरे-धीरे फैलते हैं। हालांकि ये हीटर अन्य हीटर्स की तुलना में महंगे होते हैं जिसकी कीमत लगभग ₹5000 से ₹15000 तक होती है। ये हीटर गर्म होने में थोड़ा टाइम लेते हैं।

    आपके लिए कौन-सा हीटर बेहतर?

    अगर आपके घर में बच्चे, बुज़ुर्ग या सांस की समस्या वाले लोग रहते हैं, तो ऑयल फिल्ड रेडिएटर (OFR) सबसे अच्छा ऑप्शन है। साथ ही इनमें आपको थर्मोस्टेट कंट्रोल, ऑटो कट-ऑफ और टर्बो फैन मोड जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। वहीं, अगर आपका बजट कम है या हीटर का इस्तेमाल सिर्फ थोड़े टाइम के लिए करना है, तो रॉड या फैन वाला हीटर बेस्ट रहेगा।

    यह भी पढ़ें- स्टोरेज गीजर या इंस्टेंट गीजर? समझें आपके लिए कौन-सा बेस्ट