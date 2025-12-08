Jio फोन नंबर की Call History निकालने का सबसे आसान तरीका, महीनों की डिटेल देखें मिनटों में
अब कॉल हिस्ट्री देखना बहुत आसान हो गया है। MyJio ऐप से Jio सिम यूजर्स अपनी पूरी कॉल हिस्ट्री देख सकते हैं। Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर यह ऐप उप ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं अब कॉल हिस्ट्री निकालना पहले से काफी ज्यादा आसान हो गया है। जी हां, पहले जहां पुराने कॉल रिकॉर्ड पाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब स्मार्टफोन्स की वजह से ये काम कुछ ही मिनटों में हो जाता है। हालांकि, फोन में कॉल लॉग की एक तय सीमा भी होती है।
खासकर iPhone में तो ये लिमिट काफी कम है। ऐसे में जो लोग हर रोज ढेर सारी कॉल्स करते हैं, उनके लिए पुरानी कॉल हिस्ट्री तक पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन Jio यूजर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। MyJio ऐप का इस्तेमाल करके आप बेहद आसानी से Call History निकाल सकते हैं। चलिए जानें कैसे...
MyJio ऐप पर मिलेगी पूरी कॉल हिस्ट्री
अगर आप Jio सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं और अपनी पूरी कॉल हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो आपको MyJio ऐप की मदद लेनी पड़ेगी। यह ऐप Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। यहां न सिर्फ आप कॉल रिकॉर्ड देख सकते हैं बल्कि एसएमएस और डेटा यूसेज की जानकारी भी आसानी से चेक कर सकते हैं।
MyJio ऐप में कॉल हिस्ट्री देखने का तरीका
- इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन में MyJio ऐप ओपन करना होगा।
- अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो अपना मोबाइल नंबर डालकर OTP से साइन-इन करें।
- इसके बाद ऊपर दाईं ओर मौजूद प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करें।
- इधर से अब Mobile → My Usage सेक्शन में जाएं।
- अब Calls टैब सिलेक्ट करें और यहां आपकी पूरी कॉल हिस्ट्री सामने आ जाएगी।
इन यूजर्स के लिए हेल्पफुल
यह सुविधा उन Jio यूजर्स की काफी ज्यादा मदद कर सकती है जो अपनी कॉल एक्टिविटी को ट्रैक करना चाहते हैं। अगर आप कोई पुराने कॉल लॉग्स को भी दोबारा देखना चाहते हैं तो इस काम में MyJio ऐप आपकी काफी मदद कर सकता है। इसके जरिए आप बेहद आसानी से अपनी पूरी कॉल हिस्ट्री पर नजर रख सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।