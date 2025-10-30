Smart TV को महंगा बना देती हैं ये दो टेक्नोलॉजी, न हो तो खराब हो सकता है एक्सपीरियंस
आजकल के स्मार्ट टीवी में Dolby Vision और Dolby Atmos जैसे फीचर्स होते हैं, जो विजुअल और ऑडियो अनुभव को बेहतर बनाते हैं। Dolby Vision पिक्चर क्वालिटी को बढ़ाता है, जबकि Dolby Atmos थ्री डायमेंशनल साउंड प्रदान करता है। इन टेक्नोलॉजी के कारण टीवी की कीमतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि कंपनियों को लाइसेंस फीस देनी होती है और बेहतर हार्डवेयर का उपयोग करना पड़ता है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आजकल ऐसे-ऐसे स्मार्ट टीवी मार्केट में आ गए हैं जिनमें AI से लेकर कई स्मार्ट फीचर्स तक मिलने लगे हैं। वहीं, कुछ पर Dolby Vision और Dolby Atmos लिखा होता है। इसे देख कर बहुत से लोगों के मन में भी ये सवाल जरूर आता है कि भला इस फीचर का क्या काम और क्या सिर्फ इन दो टेक्नोलॉजी की वजह से स्मार्ट टीवी के लिए ज्यादा पैसे देना सही है।
तो आपको बता दें ये दोनों टेक्नोलॉजी आपके विजुअल और ऑडियो एक्सपीरियंस को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाती हैं, यानी घर बैठे आपको इससे सिनेमा जैसा मजा मिल सकता है। हालांकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि इन दो फीचर्स की वजह से कभी कभी टीवी के दाम काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए आज जानते हैं कि क्यों इसकी वजह से टीवी की कीमत बढ़ जाती है...
Dolby Vision
दरअसल Dolby Vision टीवी की पिक्चर क्वालिटी बढ़ाने वाली टेक्नोलॉजी है। यह एक एडवांस्ड HDR फॉर्मेट है, जो कलर, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को इतना नेचुरल बना देता है कि हर सीन एक दम रियल लगता है। टेक्नोलॉजी के बेस पर देखें तो, Dolby Vision में 12-बिट कलर डेप्थ होती है, जबकि आम HDR में यह कम होता है। आजकल कई OTT प्लेटफॉर्म पर आपको Dolby Vision कंटेंट मिल जाएगा।
Dolby Atmos
बात करें Dolby Atmos की तो ये टेक्नोलॉजी आपके ऑडियो एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। इसे आप थ्री डायमेंशनल साउंड भी कह सकते हैं। खास बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी में आवाज सिर्फ दाएं-बाएं नहीं, बल्कि ऊपर, पीछे और चारों ओर से सुनाई देती है। जैसे अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं उसमें किसी सीन में पीछे ग्लास टूट जाता है, तो आपको लगेगा जैसे आवाज सच में आपके पीछे से आई है।
ये टेक्नोलॉजी कैसे महंगा बना देती है Smart TV
आसान शब्दों में इसे समझें तो Dolby Vision और Dolby Atmos वाले TV बेहतर प्रोसेसर, प्रीमियम डिस्प्ले पैनल और हाई-क्वालिटी ऑडियो चिप्स से लैस होते हैं। इतना ही नहीं इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए कंपनियों को Dolby Laboratories को लाइसेंस फीस तक देनी पड़ती है। इसी कारण ऐसे टीवी या गैजेट्स और महंगे हो जाते हैं। हालांकि अगर टीवी में ये टेक्नोलॉजी न हो तो आपका एक्सपीरियंस खराब भी हो सकता है।
